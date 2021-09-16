Стало відомо про стан постраждалих після вибуху в Карпатах: одній з жінок рятують руку

Вибух у Карпатах прогримів пізно ввечері 15 вересня / Фото dsns.gov.ua

З'явилися подробиці про стан здоров'я чотирьох постраждалих внаслідок вибуху в Карпатах пізно ввечері 15 вересня. Зокрема, травм дістали чотири жінки, вони перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Постраждалі досі в шоковому стані, у них вибухові травми - численні опіки і колото-різані рани. Травмовані різні ділянки тіла, передає ТСН.

За даними Укрінформу, одній жінці в операційній рятують руку.

"Всі четверо постраждалих, а це все жінки, перебувають у шоковому стані, у всіх - вибухові травми. У багатьох є травми нижніх кінцівок. В однієї - травми по всьому тілу. Одна жінка - в більш важкому стані, вона зараз в операційній. Там є важка травма верхньої кінцівки. Нервовий пучок пошкоджено, а судинний - функціонує. Накладаємо стабілізаційні апарати. Будемо сподіватися, що вдасться врятувати руку", - розповів заступник головного лікаря Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Андрій Яворський.

Один з постраждалих розповів рятувальникам, що вибухова хвиля була настільки сильною, що людей розкидало в сторони, деякі втратили свідомість. Коли туристи прийшли до тями, то викликали рятувальників і медиків.

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Місцеві жителі розповіли рятувальникам, що раніше в цій долині знаходили і гранати, і осколки бойових снарядів часів минулих воєн. Але стверджувати, що в багатті вибухнули саме боєприпаси, поки не можна. У причинах НП розбиратимуться експерти, вони вже виїхали на місце трагедії.

Вибух у Карпатах - що відомо

Пізно ввечері 15 вересня група туристів під час привалу в долині гори Під-Берди біля с. Вороненко Надвірнянського району розвела багаття. Майже п'ять годин люди спокійно грілися біля вогню, а потім почали збирати в лісі дрова, хмиз і підкидати у вогонь. У цей момент і стався вибух.

На місці загинули двоє чоловіків віком 29 і 36 років. Ще чотири людини травмовані. ЗМІ з'ясували їхні імена.

Всього в групі відпочиваючих було 12 осіб, зокрема двоє дітей 2016 і 2018 років народження. Також серед учасників був іноземець - громадянин Великої Британії, він травм не дістав.