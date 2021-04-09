Стало відомо про долю бізнесу в РФ кума Путіна, який потрапив під санкції України

Віктор Медведчук / УНІАН

Сім'я кума Володимира Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести своїх підприємств в Росії, задіяних нафтопереробці і нафтопродажі.

Як пишуть Схема з посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії, 5 квітня російська компанія Юг Енерго, яку за даними декларації Медведчука контролювала його дружина Оксана Марченко, тепер контролює російське ТОВ Петон інвест технолоджі. Це дочірня компанія науково-дослідного проектного інституту нафти і газу Петон, який є великим підрядником Газпрому.

Як зазначає видання Ведомости, оскільки Південь Енерго є "материнською" компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, сім'я Медведчука втратила контроль ще над п'ятьма підприємствами.

Зокрема, мова йде про ТД НЗНП (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), Югтранс-НЗНП (компанія-перевізник), Нзнп Інжиніринг (Будівельна і проектувальна компанія), Роузвуд Шиппінг (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) і АТ Новошахтинський завод нафтопродуктів. За даними РНБО, остання з компаній постачала нафтопродукти в ОРДЛО.

Як пишуть Схеми, сім'ї нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією НЗНП Трейд. Це підприємство отримало право видобувати нафту на Гавриківському родовищі в Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюються в майже 137 млн тонн).

Засновниками ТОВ НЗНП Трейд є дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк (25%), АТ Ренесанс (61%) і АТ Фінконсалтпро (14%).

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Санкції проти Віктора Медведчука: