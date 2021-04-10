Стало відомо про відправку з Росії "добровольців" на Донбас

"Добровольці" відправляються на окупований Донбас на Донецький напрямок - правозахисники / Reuters

З Росії на території ОРДЛО для участі у війні проти України в березні були направлені 782 людини. "Добровольці" приїжджають з Твері, Воронежа, Уралу і Ярославля. Росіяни потрапляють до окупованого Донбасу через Ростов. Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Згідно з даними правозахисників, у березні на захоплений Донбас приїхали 782 людини. Вони прибули з Твері, Воронежа, Уралу і Ярославля. До ОРДЛО вони потрапляють через Ростов після того, як пройдуть медкомісію, і як буде визначено напрямок їх постійної дислокації – Донецька або Луганська область, яку контролюють Росія і бойовики "ЛДНР". Вказується, що в основному вони відправляються на донецький напрямок.

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Крім того, 9 квітня правозахисники повідомляли про те, що російські адміністрації окупованого Донбасу ведуть підготовку до бойових дій. На захоплених районах працюють полігони, де йдуть відповідні військові навчання.

Війна Росії та України