Стало відомо про відправку з Росії "добровольців" на Донбас

У березні на захоплені райони Донбасу прибули 782 людини для участі в бойових діях проти України.
З Росії на території ОРДЛО для участі у війні проти України в березні були направлені 782 людини. "Добровольці" приїжджають з Твері, Воронежа, Уралу і Ярославля. Росіяни потрапляють до окупованого Донбасу через Ростов. Про це повідомляє Східна правозахисна група.
Згідно з даними правозахисників, у березні на захоплений Донбас приїхали 782 людини. Вони прибули з Твері, Воронежа, Уралу і Ярославля. До ОРДЛО вони потрапляють через Ростов після того, як пройдуть медкомісію, і як буде визначено напрямок їх постійної дислокації – Донецька або Луганська область, яку контролюють Росія і бойовики "ЛДНР". Вказується, що в основному вони відправляються на донецький напрямок.
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Крім того, 9 квітня правозахисники повідомляли про те, що російські адміністрації окупованого Донбасу ведуть підготовку до бойових дій. На захоплених районах працюють полігони, де йдуть відповідні військові навчання.
Війна Росії та України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія підводить війська до українських кордонів під приводом підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня сказав, що війська РФ знаходитимуться біля кордонів України стільки часу, скільки це буде потрібно Москві. Терміни їх базування біля українських кордонів визначаться рішенням військового керівництва і президента Путіна.
- Куратор українського напрямку у Кремлі, заступник голови АП РФ і учасник перемовин у нормандському форматі Дмитро Козак 8 квітня пригрозив Україні "захистом Донбасу" у разі серйозного посилення бойових дій. Як вважає російський чиновник, подібний сценарій може стати "початком кінця" України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня у своїй заяві підкреслив, що Україна не готує військову операцію зі звільнення окупованого Донбасу, а інформація Росії не відповідає дійсності. Київ налаштований мирно вирішити російсько-український конфлікт, проте армія готова відповісти на провокації з боку противника.