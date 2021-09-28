Стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровського

Євген Комаровський / скріншот

Один з найвідоміших педіатрів України Євген Комаровський став популярним завдяки своїм порадам, до яких багато прислухаються.

Як розповів сам Комаровський в програмі Зірковий шлях, на прийом до нього потрапити дуже і дуже не просто.

Більш того, за словами Комаровського, грошей за консультації він... не приймає. Таким чином, якщо ви хочете записатися до нього на прийом, то навряд чи вам це вдасться.

"Я не приймаю за гроші вже давно. Величезна кількість людей є, яким я вже повинен. З більшості тих, хто у мене на прийомі, це ті, кого я тримав новонародженими на руках. Ті, хто приходить до мене хвалитися. Не скаржитися, а хвалитися: "Нам рік, нам два, нам три". Прийом триватиме 15 секунд. Або вони просто прийдуть, скажуть дуже сумну річ: "Ми прийшли попрощатися. Ми їдемо до Німеччини, Ізраїлю, Словаччини, Чехії, Польщі". Сім'ї приходять до мене прощатися. Мені хочеться плакати", - поділився лікар.

Плакати, каже Комаровський, його можуть змусити кілька речей.

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"Болем складно, а ось емоціями, дітьми, смертю довести до сліз - легко. Я такий вразливий. Весь час мучишся, не спиш, переживаєш. І тому єдиний шанс - виїхати з друзями на риболовлю і мучити рибу", - сказав лікар.

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Раніше Главред писали, що Євген Комаровський спрогнозував терміни закінчення епідемії коронавірусу в Україні. За його словами, цього можна очікувати до кінця 2022 року за умови масової вакцинації людей.