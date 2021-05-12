Степанов назвав дату доставлення в Україну нової партії вакцини Pfizer

Керівник Українського МОЗ Максим Степанов сказав, що партію препарату від коронавірусу привезуть в Україну в рамках міжнародного проєкту COVAX.
В Україну найближчими днями (17 травня) надійде нова велика партія вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Pfizer. Про це заявив керівник Українського МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24.
За словами міністра, препарат привезуть в Україну в рамках міжнародного проєкту COVAX.
"Очікуємо найближчим часом. Попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer з ініціативи COVAX", − сказав він.
Крім того, найближчим часом в Україну за прямим контрактом очікується поставка ще двох виробників – Sinovac і AstraZeneca.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні:
- Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. До 30 квітня в Україну повинні прибути ще 500 тисяч доз цього препарату
- 25 квітня головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Індія призупинила поставки препарату CoviShield, в тому числі і в Україну. Водночас головний санлікар зазначив, що українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.
- 23 квітня в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.
Автор: Дмитро Відоменко