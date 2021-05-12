Степанов назвав дату доставлення в Україну нової партії вакцини Pfizer

Максим Степанов / УНІАН

В Україну найближчими днями (17 травня) надійде нова велика партія вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Pfizer. Про це заявив керівник Українського МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24.

За словами міністра, препарат привезуть в Україну в рамках міжнародного проєкту COVAX.

"Очікуємо найближчим часом. Попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer з ініціативи COVAX", − сказав він.

Крім того, найближчим часом в Україну за прямим контрактом очікується поставка ще двох виробників – Sinovac і AstraZeneca.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: