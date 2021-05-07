Степанов пояснив, коли в Україну привезуть нову вакцину NovaVax

Максим Степанов / УНІАН

Керівник Українського МОЗ Максим Степанов провів переговори з власником установи Serum Institute Сайрусом Пунавалом, в рамках яких була досягнута домовленість про постачання в Україну вакцини NovaVax і нової партії AstraZeneca / CoviShield. Про це чиновник написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Відбулася плідна зустріч з Сайрусом Пунавалом - власником Serum Institute, найбільшого виробника вакцин у світі, зокрема вакцин проти COVID-19-NovaVax і AstraZeneca / CoviShield. Вже в липні-серпні ми очікуємо перші постачання вакцини NovaVax, з законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалом можливість збільшення обсягів постачань NovaVax з 10 до 15 млн в цьому році. А також збільшення обсягів першої партії вакцин - з 2 до 4 млн доз", − йдеться в тексті.

За словами Степанова, залишок раніше замовленої Україною партії вакцини AstraZeneca / CoviShield (1,5 млн доз) не може прибути до Києва, оскільки уряд Індії не дає дозволу на експорт.

"За черговими поставками AstraZeneca / CoviShield. Хочу нагадати, що згідно з нашим контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна повинна була отримати ще до 31 Березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на експорт. У заручниках такої ситуації, коли вакцини проплачені, але вивезти їх не можна, знаходяться й інші країни, зокрема Великобританія", − підсумував він.

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