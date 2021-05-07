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Степанов пояснив, коли в Україну привезуть нову вакцину NovaVax

7 травня 2021, 09:37

За словами керівника МОЗ, залишок раніше замовленої Україною вакцини AstraZeneca / CoviShield не може прибути до Києва через позицію влади Індії.

Степан
Максим Степанов / УНІАН

Керівник Українського МОЗ Максим Степанов провів переговори з власником установи Serum Institute Сайрусом Пунавалом, в рамках яких була досягнута домовленість про постачання в Україну вакцини NovaVax і нової партії AstraZeneca / CoviShield. Про це чиновник написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Відбулася плідна зустріч з Сайрусом Пунавалом - власником Serum Institute, найбільшого виробника вакцин у світі, зокрема вакцин проти COVID-19-NovaVax і AstraZeneca / CoviShield. Вже в липні-серпні ми очікуємо перші постачання вакцини NovaVax, з законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалом можливість збільшення обсягів постачань NovaVax з 10 до 15 млн в цьому році. А також збільшення обсягів першої партії вакцин - з 2 до 4 млн доз", − йдеться в тексті.

За словами Степанова, залишок раніше замовленої Україною партії вакцини AstraZeneca / CoviShield (1,5 млн доз) не може прибути до Києва, оскільки уряд Індії не дає дозволу на експорт.

"За черговими поставками AstraZeneca / CoviShield. Хочу нагадати, що згідно з нашим контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна повинна була отримати ще до 31 Березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на експорт. У заручниках такої ситуації, коли вакцини проплачені, але вивезти їх не можна, знаходяться й інші країни, зокрема Великобританія", − підсумував він.

читайте такожКоли в Україну привезуть першу партію вакцини Pfizer - Степанов

Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:

  • Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech у розмірі 215 тисяч доз наприкінці березня.
  • До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за Ліцензією AstraZeneca.
  • Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
  • До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
Максим Степанов новини України COVID-19 Індійська вакцина CoviShield
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