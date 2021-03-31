Степанов пояснив, чи можна колоти Sinovac після Covishield

Очільник МОЗ Максим Степанов відповів на актуальне питання - чи можна українцям, які вакцинувалися препаратом Covishield, колоти потім вакцину Sinovac.
Громадяни України, які зробили перше щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield, не можуть використовувати для повторної вакцинації китайську вакцину Sinovac.
Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 керівник МОЗ Максим Степанов.
"Пояснюю, звертаюся до всіх українців. Коли ми говоримо, що ви вакциновані вакциною AstraZeneca, а це AstraZeneca Covishield, AstraZeneca на європейських майданчиках, AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї (ми теж будемо її отримувати) - вони взаємозамінні. Тобто, перша доза Covishield, а друга доза може вже бути європейської AstraZeneca або південнокорейської. Немає різниці, це одна і та ж вакцина", - пояснив міністр.
У разі, якщо пацієнт вже вакцинувався вакциною Sinovac, то другий укол може бути тільки точно такою ж вакциною Sinovac.
"Більш того, зараз в європейських країнах проводяться клінічні дослідження саме по взаємозамінності вакцин різних виробників, наприклад Pfizer і AstraZeneca, але результатів поки немає. Ніякого хвилювання ні у кого не повинно бути. Всі громадяни, які отримали першу дозу вакцини, починаючи з 24 лютого отримають другу дозу вакцини в терміни, які передбачені нашими інструкціями і протоколами, тобто через 90 днів після першої дози", ‒ розповів Степанов.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна. 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
- 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу.
- Пізніше МОЗ оцінило темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.
- Повідомлялося, що Українська фармацевтична компанія "Лекхім" днями повідомила про постачання 700 тисяч доз вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech