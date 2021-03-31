Степанов пояснив, чи можна колоти Sinovac після Covishield

Максим Степанов / УНІАН

Громадяни України, які зробили перше щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield, не можуть використовувати для повторної вакцинації китайську вакцину Sinovac.

Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 керівник МОЗ Максим Степанов.

"Пояснюю, звертаюся до всіх українців. Коли ми говоримо, що ви вакциновані вакциною AstraZeneca, а це AstraZeneca Covishield, AstraZeneca на європейських майданчиках, AstraZeneca, яка виробляється в Південній Кореї (ми теж будемо її отримувати) - вони взаємозамінні. Тобто, перша доза Covishield, а друга доза може вже бути європейської AstraZeneca або південнокорейської. Немає різниці, це одна і та ж вакцина", - пояснив міністр.

У разі, якщо пацієнт вже вакцинувався вакциною Sinovac, то другий укол може бути тільки точно такою ж вакциною Sinovac.

"Більш того, зараз в європейських країнах проводяться клінічні дослідження саме по взаємозамінності вакцин різних виробників, наприклад Pfizer і AstraZeneca, але результатів поки немає. Ніякого хвилювання ні у кого не повинно бути. Всі громадяни, які отримали першу дозу вакцини, починаючи з 24 лютого отримають другу дозу вакцини в терміни, які передбачені нашими інструкціями і протоколами, тобто через 90 днів після першої дози", ‒ розповів Степанов.

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