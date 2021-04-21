Степанов розповів, коли можливий перехід Києва з "червоної" зони

Керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов закликав на Великодні свята не збиратися великими компаніями і залишатися вдома.
Київ до кінця квітня нинішнього року може покинути "червону" зону коронавірусного карантину і перейти відразу в" жовту "(минаючи"помаранчеву"). Про це заявив керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Сьогодні.
"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - сказав він.
Степанов зазначив, що коронавірус точно атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великодні свята. Тому чиновник закликав на свята не збиратися великими компаніями і проводити цей день вдома.
Напередодні перший віцемер Микола Поворозник заявив, що терміни виходу Києва з "червоної" зони стануть відомі тільки після закінчення детального аналізу ситуації із захворюваністю. Про можливість посилення коронавірусних обмежень на Великдень говоритимуть не раніше кінця поточного тижня.
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Коронавірус і карантин в Києві - останні новини:
- Антирекорд по Києву був встановлений станом на ранок 15 квітня - від коронавірусної хвороби померла 51 людина.
- 19 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. У лікарнях Києва спостерігалася найпроблемніша ситуація. У столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить не більше 65%.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 Квітня.