Степанов спрогнозував, до якого часу буде бушувати епідемія COVID-19

За словами керівника МОЗ Максима Степанова, серйозно ідею введення загальнонаціонального коронавірусного локдауна у владі поки не розглядають.
Аналітики Міністерства охорони здоров'я припускають, що напружена ситуація з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні буде спостерігатися ще як мінімум понад тиждень. Такий прогноз міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив в інтерв'ю порталу Обозреватель.
"Відповідно до нашої стратегії, ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідеміологічної ситуації там. Введення "червоного" рівня відбувається абсолютно прозоро. Є чіткі критерії за рівнем, динаміці госпіталізацій, тестування та виявлення випадків. Якщо хоча б два з них перевищують норму протягом трьох днів поспіль, область переходить на червоний рівень", – сказав він.
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Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що введення комендантської години, як заходи посилення локдауна в Україні, не обговорюється.
- Пізніше він заявляв про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- Експерти припускають, що саме він міг викликати нову хвилю епідемії, через яку вже дев'ять регіонів країни опинилися в червоній зоні карантину.
- Епідеміолог Володимир Курпіта назвав оптимальний термін локдауна в Україні.
- Кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Олександр Лінчевський пояснив, чи є сенс у карантинному зонуванні і що Україна робить не так.