Степанов спрогнозував, до якого часу буде бушувати епідемія COVID-19

Максим Степанов / УНІАН

Аналітики Міністерства охорони здоров'я припускають, що напружена ситуація з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні буде спостерігатися ще як мінімум понад тиждень. Такий прогноз міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив в інтерв'ю порталу Обозреватель.

"Відповідно до нашої стратегії, ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону в залежності від епідеміологічної ситуації там. Введення "червоного" рівня відбувається абсолютно прозоро. Є чіткі критерії за рівнем, динаміці госпіталізацій, тестування та виявлення випадків. Якщо хоча б два з них перевищують норму протягом трьох днів поспіль, область переходить на червоний рівень", – сказав він.

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