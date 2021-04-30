Степанов спрогнозував, коли українцям чекати нового спалаху коронавірусу

Максим Степанов / УНІАН

Вже в червні нинішнього року в Україні очікується новий сплеск захворюваності коронавірусом COVID-19. Про це заявив в ефірі каналу Україна 24 керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

На питання, чи можливо вже в найближчому майбутньому ще одне посилення коронавірусного карантину, міністр відповів недвозначно.

"Перше, у нас ніколи не було повноцінного локдауну в країні. Якщо ми хочемо подивитися, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни. Що стосується нашого прогнозу, ми очікуємо деяке зростання кількості хворих десь в червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо прийти-буде залежати від того, якою буде мобільність населення, як люди будуть переміщатися, як люди будуть святкувати Великдень. Тоді вже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз сталася, починаючи з лютого, ми не будемо чекати", - сказав Степанов.

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