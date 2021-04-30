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Степанов спрогнозував, коли українцям чекати нового спалаху коронавірусу

30 квітня 2021, 21:15

Максим Степанов, голова МОЗ України, новий спалах коронавірусу в Україні залежатиме від того, якою буде мобільність населення найближчим часом.

Степан
Максим Степанов / УНІАН

Вже в червні нинішнього року в Україні очікується новий сплеск захворюваності коронавірусом COVID-19. Про це заявив в ефірі каналу Україна 24 керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

На питання, чи можливо вже в найближчому майбутньому ще одне посилення коронавірусного карантину, міністр відповів недвозначно.

"Перше, у нас ніколи не було повноцінного локдауну в країні. Якщо ми хочемо подивитися, що таке локдаун, треба подивитися на європейські країни. Що стосується нашого прогнозу, ми очікуємо деяке зростання кількості хворих десь в червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо прийти-буде залежати від того, якою буде мобільність населення, як люди будуть переміщатися, як люди будуть святкувати Великдень. Тоді вже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз сталася, починаючи з лютого, ми не будемо чекати", - сказав Степанов.

читайте такожВ Україні знайшли небезпечний штам коронавірусу з Африки - Степанов

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
  • Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
  • Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 Квітня.
  • Пізніше Віталій Кличко, мер міста, розповів, що локдаун в столиці буде скасований з 1 травня.
коронавірус Максим Степанов новини України COVID-19
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