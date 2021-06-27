Стихія покуражилася під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило / Бишівська сільська територіальна громада

Стихія наробила біди в Київській області - в селі Лишня унаслідок урагану і великої кількості опадів прорвало дамбу. Були розмиті під'їзні шляхи, а сильний вітер ламав дерева.

Як повідомляє Бишівська сільська територіальна громада, подія сталася 26 червня. Трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева вже прибрали.

Рух транспорту відновлено, але роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Вони ускладнюються великою кількістю води, яка досі сходить і не дає можливості обстежити ділянки прориву і визначити обсяг подальших робіт.

Як пояснили в ДСНС Київської області, сім озер були побудовані каскадом - одне вище іншого за течією.

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Щоб відвести звідти воду - встановили дві труби, і в звичайних умовах вода тече цими трубами.

Стихія покуражилася під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило / Бишівська сільська територіальна громада

Стихія покуражилася під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило / Бишівська сільська територіальна громада

Стихія покуражилася під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило / Бишівська сільська територіальна громада

Стихія покуражилася під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило / Бишівська сільська територіальна громада

У зв'язку з тим, що там реконструюють міст, труби не змогли прийняти таку кількість води.

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