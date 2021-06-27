Стихія "покуражилася" під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило

Вода досі сходить і не дає можливості обстежити ділянки прориву і визначити обсяг подальших робіт.
Стихія наробила біди в Київській області - в селі Лишня унаслідок урагану і великої кількості опадів прорвало дамбу. Були розмиті під'їзні шляхи, а сильний вітер ламав дерева.
Як повідомляє Бишівська сільська територіальна громада, подія сталася 26 червня. Трактором очистили русла для сходу води. Зламані дерева вже прибрали.
Рух транспорту відновлено, але роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Вони ускладнюються великою кількістю води, яка досі сходить і не дає можливості обстежити ділянки прориву і визначити обсяг подальших робіт.
Як пояснили в ДСНС Київської області, сім озер були побудовані каскадом - одне вище іншого за течією.
Щоб відвести звідти воду - встановили дві труби, і в звичайних умовах вода тече цими трубами.
У зв'язку з тим, що там реконструюють міст, труби не змогли прийняти таку кількість води.
Негода в Україні - про що йшлося раніше:
- В окупованому Росією Криму раніше оголошували режим надзвичайної ситуації. На півострові сталася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч – там за 24 години випала двомісячна норма опадів.
- У Керчі через паводки затопило 10-тисячний стадіон 50-річчя Жовтня, який був головною спортивною ареною міста.
- В Ялті місцевим жителям забороняли виходити з дому і купатися в морі. Водопостачання в місті також було тимчасово відключено.
- На Буковині через зливи були затоплені десятки сіл і населених пунктів. У низці сіл підтопило людям хати, домашнє господарство і позривало шматки дороги. Деякі села і зовсім стали більше схожими на Венецію.