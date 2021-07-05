Стихія в Криму: підтоплені будинки, селевий Схід і повалені дерева

Непогода затопила вулиці Криму / Скриншот

В результаті сильних дощів, який в черговий раз обрушилися на Кримський півострів 4 липня, безліч будинків спіткало підтоплення, а машини заблокувалися під поваленими деревами.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російське МНС по Криму, що на півострові був селевий схід.

"4 липня в результаті сильних дощів сталося підтоплення 2-х підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі, на місці працює 2 мотопомпи. У с. Соколине Бахчисарайського району стався схід селевого потоку. За попередніми даними підтоплено 1 приватне домоволодіння. На місце для з'ясування обставин направлена оперативна група місцевого пожежно-рятувального гарнізону, а також аеромобільне угруповання у складі 16 осіб і 3-х одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Не менш постраждали і жителі с. Куйбишеве Бахчисарайського району. Там злива затопила вулиці і будинки, а шторм в прямому сенсі перевернув автомобілі. Рятувальники не встигають відкачувати воду.

При цьому, синоптики прогнозують у понеділок, 5 липня, в західних, південних, східних і центральних районах півострова прогнозуються сильні зливи. Рівень опадів очікується до 30-50мм.

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Також через очікувані зливи на півострові оголошено штормове попередження.

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