Стихійний армагеддон на Буковині: злива розворотила дороги та мости

Стихійний армагеддон на Буковині: злива розворотила дороги і мости / pixabay

Погода в Чернівецькій області 20 червня накоїла справ. Там затоплені десятки будинків, постраждала соціальна інфраструктура - але, на щастя, обійшлося без людських жертв.

Загалом підтоплено дощовими потоками 80 житлових будинків у восьми населених пунктах. Також в 17 населених пунктах постраждали 150 присадибних ділянок.

Через негоду зруйновано 30 кілометрів та дорожнє покриття дев'яти мостів. Тільки 21 червня вдалося відновити проїзд до населених пунктів.

Де вирувала негода у Чернівецькій області

Постраждали села:

Бридок,

Вікно,

Баламутівка,

Мосорівка,

Онут,

Дорошівці,

МІТКОВ,

Чорний Потік,

Товтри,

Погорілівка,

Боянчук.

Яка ситуація в Чернівецькій області зараз

Станом на ранок 21 червня підтопленими залишаються присадибні ділянки та домогосподарства. Працівники надзвичайних служб відкачують воду в найбільш підтоплених селах.

Погода в Україні: новини

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