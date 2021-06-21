Стихійний армагеддон на Буковині: злива розворотила дороги та мости

Тільки 21 червня вдалося відновити проїзд до населених пунктів.
Погода в Чернівецькій області 20 червня накоїла справ. Там затоплені десятки будинків, постраждала соціальна інфраструктура - але, на щастя, обійшлося без людських жертв.
Загалом підтоплено дощовими потоками 80 житлових будинків у восьми населених пунктах. Також в 17 населених пунктах постраждали 150 присадибних ділянок.
Через негоду зруйновано 30 кілометрів та дорожнє покриття дев'яти мостів. Тільки 21 червня вдалося відновити проїзд до населених пунктів.
Де вирувала негода у Чернівецькій області
Постраждали села:
- Бридок,
- Вікно,
- Баламутівка,
- Мосорівка,
- Онут,
- Дорошівці,
- МІТКОВ,
- Чорний Потік,
- Товтри,
- Погорілівка,
- Боянчук.
Яка ситуація в Чернівецькій області зараз
Станом на ранок 21 червня підтопленими залишаються присадибні ділянки та домогосподарства. Працівники надзвичайних служб відкачують воду в найбільш підтоплених селах.
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