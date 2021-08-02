Столиця готується до найгіршого сценарію по коронавірусу - Рубан

У Києві готуються до погіршення ситуації з коронавірусом / УНІАН

У Києві готуються до найгіршому сценарію по коронавірусу в першу чергу через те, що вже восени очікується збільшення захворюваності, повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі Україна 24.

"Питання COVID дійсно є номером один в будь-якому штабі надзвичайної ситуації при Київській міській адміністрації тому, що дійсно очікується збільшення захворюваності в організованих колективах, школах, вишах. Зараз ставимо акцент на щепленні педагогічного складу в Києві", - заявив він.

За словами голови Держспоживслужби, у Києві вже три тижні ведеться підготовка до суворого режиму карантину, який можуть впровадити за найгіршого сценарію карантину.

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"Але нас ще є можливість зробити щеплення і сформувати колективний імунітет на рівні 80-90%, який дозволить подолати "червону зону", щоб бізнес міг працювати в повному обсязі, але з певними обмеженнями. Тому місто Київ сьогодні готується до третьої хвилі і всі заходи проводяться у всіх сферах життя важливих інфраструктур", - заявив Рубан.

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У ВООЗ заявили, що новий спалах коронавірусу в Україні через штам Дельта може статися в кінці серпня-початку вересня. З цієї причини фахівці закликають українців вакцинуватися від COVID-19.

Провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська попередила про те, що штам Дельта, швидше за все, Україну не омине. Новий спалах коронавірусу в країні може статися буквально за ніч.