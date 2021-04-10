Столичні копи спіймали п'яного неадеквата зі зміями на шиї

Чоловіка зі зміями затримали у Києві / facebook.com/mvs.gov.ua

У Києві співробітники патрульної поліції затримали п'яного та агресивного чоловіка з двома зміями на шиї. Він гуляв містом і чіплявся до перехожих.

Як повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, помітили чоловіка з плазунами на шиї на вулиці Клавдіївській. Змії поводилися неспокійно, що, найімовірніше, і змусило чоловіка покласти їх на дах чужої автівки.

"Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився назвати патрульним своє ім'я і поводився дуже агресивно. Звідки у нього змії - також не сказав, тому патрульні затримали чоловіка і доставили в райвідділ", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/mvs.gov.ua

Також патрульні зв'язалися з організацією UAnimals, яка займається правами тварин, щоби вони оглянули змій та допомогли знайти їм тимчасовий притулок.

facebook.com/mvs.gov.ua

Щодо чоловіка поліцейські склали матеріали за ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) і за ст. 178 (поява в громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

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