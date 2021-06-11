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Стоматолог-"перевертень" калічив пацієнток у Києві, грабував та намагався вбити

11 червня 2021, 08:03

Жертвами стоматолога найчастіше ставали його пацієнтки. Він вколював їм сильнодійні препарати, щоби "обеззброїти", а свою тещу лікар мало не вбив.

Володимир Ситник
Володимир Ситник грабував і намагався вбити своїх пацієнтів / csp.mil.gov.ua

Стоматолог з Києва Володимир Ситник, якого вважають причетним до серії злочинів, отримав нову підозру. На рахунку лікаря тепер ще й два замахи на вбивство.

Жертвами стоматолога найчастіше ставали жінки - його пацієнтки. Він вколював їм сильнодійні препарати, щоби "обеззброїти" і скористатися їхнім безпорадним станом. За даними прокуратури, з травня 2019 по вересень 2020 року стоматолог "заробив" на обмані пацієнтів приблизно півмільйона гривень.

Що відомо про Ситника

Володимир Ситник родом з міста Остер Чернігівської області. Його мати працювала на пошті, батько - вчителем фізкультури. Після закінчення школи він вступив до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, передає Obozrevatel.

Інтернатуру проходив у поліклініці №2 державного управління справами (неофіційна назва "ДУСя"). Це спеціальний державний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, РНБО, а також дипломатичних представництв на території нашої країни.

Потім деякий час Ситник працював у Центральній столичній поліклініці Міністерства оборони України. На сайті лікарні він досі "висить" у списку відомчих лікарів.

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csp.mil.gov.ua

Через деякий час лікар став займатися приватною практикою і став скоювати злочини. Він працював у поліклініці, співзасновником якої була його теща. Її він згодом також спробував відправити на той світ.

У квітні 2019 року дружина розлучилася з Ситником і забрала маленького сина. Незадовго до цього у чоловіка з'явилися дивні борги.

Вже з травня стоматолог "щільно взявся" за своїх пацієнтів. Упродовж понад року лікар давав неправдиву інформацію про нібито необхідне їм лікування, а потім удавав, що виконує свою роботу. Насправді деяким пацієнтам він просто розрізав і зашивав ясна.

читайте такожСкандал під Києвом: 9-річній дівчинці видалили 12 зубів без згоди мамиКрім того, в березні 2020 року доктор проник в житло однієї з пацієнток, забрав банківську карту, з якої в подальшому зняв майже 80 тисяч гривень.

У прокуратурі повідомляли, що Ситник підозрюється в замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом підключення електричних проводів до електроживлення напругою 220 Вт в щитку, розташованому поруч з квартирою проживання потерпілої.

Лікаря підозрюють у шахрайстві, розбійному нападі, крадіжці в особливо великих розмірах, погрозах співробітнику правоохоронних органів, двох замахах на вбивство.

На даний момент йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний погрожував прокурору, у зв'язку з чим йому додатково інкримінується ч.1 ст. 345 КК України.

Скандал зі стоматологом у Рівному

У Рівному розгорівся скандал після того, як у Мережі опублікували відео за участю стоматолога, який бив дітей прямо в кабінеті.

На кадрах стоматолог погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладом, а потім пробує її душити. На другому відео стоматологу разом з помічницею силоміць вдалося посадити хлопчика в крісло, але лікування зубів супроводжувалося побиттям.

Лікар-стоматолог Інна Кравчук, яку звинуватили у побитті дітей в клініці Only kids, стверджує, що не займалася рукоприкладством. За її словами, оприлюднені відеоролики, на яких відображено насильство над дітьми, – несправжні.

У лютому ЗМІ писали, що Кравчук продовжує працювати у клініці. Фігурантку п'яти кримінальних справ не раз вже бачили на своєму робочому місці.

новини Києва прокуратура стоматолог
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