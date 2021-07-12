"Країна з мене робить наркомана": скандальний нардеп Юрченко розповів свою версію ДТП у Львові

Юрченко скаржиться, що з нього "роблять наркомана" / УНІАН

Позафракційний депутат, екснардеп від партії "Слуга народу", Олександр Юрченко вперше прокоментував скоєння ДТП у Львові, після чого його запідозрили у вживання наркотиків.

За словами парламентарія, він здав аналізи в декількох лабораторіях Києва, і в жодній з них в його крові не були знайдені заборонені речовини. Більш того, "ексслуга" звинуватив лікарів у нібито фальсифікації результатів аналізів, повідомляє ТСН.

У коментарі журналістам нарколог зазначив, що здача аналізів через три доби після ймовірного вживання психотропних речовин не має сенсу, оскільки за цей час залишки речовин виведуться з організму.

Також нардеп стверджує, що водій пошкодженого авто нібито погрожував йому і навіть вдарив дівчину, яка з ним була. Відеодокази обіцяє додати пізніше і додає, що дівчина вже написала заяву на водія. Друга сторона конфлікту – львівський бізнесмен Всеволод Боровець – всі звинувачення заперечує.

Все, що варто знати про ДТП Юрченка у Львові

У Львові вдень 8 липня народний депутат Олександр Юрченко, бувши під наркотиками став винуватцем ДТП;

Він виїжджав з платної стоянки в центрі міста заднім ходом на синьому Ford Mustang і вдарив машину Volkswagen Jetta, що стояла в пробці. Постраждалий водій почав знімати подію на відео – тоді Юрченко напав на чоловіка;

Пізніше медична експертиза підтвердила наркотичне сп'яніння. У крові нардепа експертиза виявила сліди метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), тобто – екстазі;

Представники фракції "Слуга народу" закликали Олександра Юрченка скласти мандат депутата Верховної Ради. Адже Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом".

Раніше Главред писав про те, що народний депутат від Партії опозиційна платформа – За життя Ілля Ківа "розворушив" питання мови в Україні.

Нардеп стверджує, що російська робить українців сильнішими, а російськомовні люди не повинні переходити на українську.