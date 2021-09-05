Дивне і недоречне прохання: у США розповіли про конфуз під час візиту Зеленського

План трансформації був вперше представлений у Вашингтоні, а не в Україні, підкреслили в США.
Під час свого візиту в США, виступаючи перед аудиторією експертів і державних службовців, Володимир Зеленський закликав інвестувати в Україну.
Як пише заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харінг в матеріалі для National Interest, прохання Зеленського прозвучало в аудиторії небагатих експертів і державних службовців.
"Але президент був дуже серйозний, коли він і його команда неодноразово підкреслювали необхідність інвестувати в Україну, і це було безглузде прохання, враховуючи, що його аудиторія складалася з бідних експертів аналітичних центрів і настільки ж бідних державних службовців", - йдеться в матеріалі.
Крім того вказується, що план трансформації був вперше представлений у Вашингтоні, а не в Україні.
Зазначається, що американська аудиторія стала першою, кому показали слайди про плани трансформації України. Відзначається, що українці були трохи здивовані, коли дізналися про новий план, і спантеличилися, чому спочатку його показали американським експертам, а не громадськості
У той же час експерт додала, що помилки допустили і Київ, і Вашингтон, але тим не менше обидві сторони виграли від зустрічі.
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Візит Зеленського до США
Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.
Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.
Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.