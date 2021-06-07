Країни ЄС відкривають кордони для українців: нові правила в'їзду

Франція відкриває кордони для іноземних туристів / 1zoom.ru

На цьому тижні свої кордони для туристів відкривають дві європейські країни - Іспанія і Франція, але з умовою.

В'їзд на територію держав буде дозволений тільки тим туристам, які зробили щеплення від коронавірусу.

Тепер, вакцинацію в два етапи необхідно завершити не пізніше, ніж за два тижні до подорожі. Препарати повинні бути схвалені ВООЗ або Європейським регулятором, з яких в Україні є Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac.

Іспанія відкривається для вакцинованих туристів з понеділка, 7 червня. Ніяких додаткових перевірок або обмежень для туристів, які отримали обидві дози вакцини, вводити не будуть.

Відвідати Францію українці зможуть вже з 9 червня, пред'явивши негативний ПЛР-тест або довідку про вакцинацію. Крім того, у Франції для жителів України передбачений 7-денний режим ізоляції.

Уряд розподілив країни світу на три зони: "зелену"," помаранчеву" і "червону".

Україна, як і більшість країн, опинилася в "помаранчевій". У цей список потрапили ті країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною.

Так, в'їзд в Іспанію або Францію можна буде тільки за умови негативного ПЛР-тесту. Якщо вакцинації немає, то в'їхати в країну можна буде тільки з обґрунтуванням серйозної необхідності.

Також жителі країн, які вже вакциновані, зможуть в'їхати до Франції при наявності негативного тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 годин до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин.

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До червоної зони віднесли країни з важкою ситуацією з коронавірусом. Це, зокрема ПАР, Бразилія, Туреччина та Індія. Жителі цих країн зможуть в'їхати до Франції тільки при наявності вкрай важливої причини, навіть при повній вакцинації.

Відкриття кордонів для українців - про що раніше повідомляв Главред:

Європейський Союз 26 лютого ухвалив рішення про те, що у зв'язку зі складною ситуацією в Європі, пов'язаною з епідемією COVID-19, кордони для туристичних і нецільових поїздок в країнах ЄС відкривати поки не будуть.

Лідери країн ЄС домовилися про створення системи так званих COVID-паспортів. Це документи, що підтверджують вакцинацію осіб, які відправляються на територію європейських держав. Брюссель планує ввести такі сертифікати вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.

Вже влітку 2021 року Євросоюз може відкрити в'їзд для туристів, які отримали щеплення від коронавірусу вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).