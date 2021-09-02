Страшне вбивство в Києві: чоловіка побили і зарізали

Поліція проводить розслідування / Нацполиция

У Києві в четвер, 2 вересня, стався моторошний випадок, який має смертельні наслідки. На Голосіївському проспекті чоловікові прямо серед дня завдали ножових поранень, від яких він помер.

Як повідомляє відділ комунікації київської поліції, справа була в одній з квартир. Чоловіка спочатку побили, а потім зарізали.

Копи виявили в квартирі, де трапилася трагедія, двох жінок і ще одного чоловіка. Їх затримали. Пізніше з'ясувалося, що ще двоє чоловіків мчали до місцевого травмпункту з пораненим. Однак медики не змогли врятувати йому життя.

На даний момент всі деталі трагедії з'ясовують фахівці. Зазначається, що за такого роду злочин загрожує до 15 років позбавлення волі – це ст.115 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.