Стрілянина з автомата, вуличний дрифт і експрес-затримання: чеченці в Одесі гучно відзначили весілля

Стріляв в оточенні людей / скріншот

У селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У Мережі з'явилося відео інциденту.

Це не збентежило автомобілістів. Одні схвально сигналили, а інші, не злякавшись завантаженої дороги, дрифтували.

У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.

За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошено план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.

Пізніше стало відомо, що деяких Стрільців затримали в ресторані"Море".

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Копи повідомили, що так чеченці святкували весілля.

Нагадаємо, раніше в Харкові на вулиці Полтавський Шлях посеред дня ідлітки напали на трамвай.

Громадський транспорт, з пасажирами та під час руху, молодики обстріляли з травматичної зброї. Потім вони втекли. Наздогнати їх не вдалося.

Трамвай спускався з Холодної Гори в бік Південного вокзалу.

За словами очевидців, постріли були з травматичної зброї. В результаті пасажири сильно злякалися і лягли на підлогу. Більше того, Підлітки поранили чоловіка, а також розбили скло

Трамвай зупинився в районі Південного вокзалу. Очевидці викликали поліцію. Зловмисників спробували наздогнати, проте вони зникли.