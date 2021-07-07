Стрілянина у Києві: в поліції розповіли, хто і чому стріляв у копів

З'явилися нові подробиці стрілянини в Києві 7 липня / facebook.com/UA.National.Police

У Національній поліції України розкрили подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті 7 липня. Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранено правоохоронеця та одну цивільну людину. У столиці запровадили спеціальну операцію Грім.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, внаслідок події поліцейський дістав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя. Після цього зловмисник закрився у вказаній квартирі.

"Зараз в столиці запроваджено спеціальну поліцейську операцію із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяно спецназівців", - сказав Крищенко, який зараз знаходиться на місці події.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також прокоментував стрілянину в Голосіївському районі.

"Близько 10:40 в Голосіївському районі співробітники патрульної поліції прибули на виклик через сімейну сварку в одній з квартир багатоквартирного будинку на проспекті Голосіївському", - розповів Геращенко.

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За його словами, власник квартири (попередньо перебуває в стані алкогольного сп'яніння) вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських, внаслідок чого один поліцейський дістав вогнепальне дробове поранення руки, а інший - обличчя.

Чоловік відкрив стрілянину в Голосівському районі, є поранені / facebook.com/UA.National.Police

Тим часом родич київського стрілка розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.

За словами родича, йому зателефонував господар житла і сказав, що квартиру штурмують. Причиною, з якої копи навідалися за адресою стало те, що житло продали на СЕТАМі. Стрілець з цим не згоден і навіть виграв у цій справі два суди. Постріл у бік поліцейських, за словами родича, був "попереджувальним". Намірів заподіяти поліцейським каліцтв не було.

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Як повідомляв Главред, у травні в Солом'янському районі Києва на вулиці Волгоградська виник конфлікт між двома чоловіками. В результаті він закінчився стріляниною.

Одного з чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями, іншого - затримали на місці.

Конфлікт нібито почався на побутовому ґрунті. Під час сварки один з учасників дістав пістолет і вистрілив у бік опонента. Потерпілому надали необхідну допомогу.