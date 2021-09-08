Локдаун і пік COVID-смертей: експерт назвав дати, коли Україну накриє коронавірусна хвиля

Україну закривати на локдаун почнуть тоді, коли є показник у 300 смертей на день / УНІАН

Епідемія коронавірусу в Україні є, але колапсу медичної системи поки немає, тобто немає і причини на даному етапі запроваджувати локдаун. Таку думку в коментарі Главреду озвучив стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

За словами експерта, ніхто не буде передчасно зупиняти регіон або всю країну, поки немає дефіциту ліжкомісць або прогнозу про те, що вони ось-ось закінчаться – саме це і буде основним аргументом для запровадження локдауну. Крім того, Україну закривати на локдаун почнуть тоді, коли буде показник в 300 смертей на день.

"За нашими прогнозами, до такого показника Україна дійде приблизно в проміжку з 20 жовтня по 4 листопада. Найімовірніше, в цей період і буде запроваджено суворий локдаун, а після цього піде на спад. Відповідно, найвища точка захворюваності, після якої відбудеться спад, припадає приблизно в проміжок між 26 жовтня і 2 листопада", - пояснив експерт.

Арістов додав, що вже зараз є прогноз, згідно з яким в листопаді не буде вистачати ліжок в реанімаціях.

"Причому не буде вистачати до 10 тисяч ліжок, і цей показник катастрофічний, тому що за півтора року ми змогли наростити лише близько 100 ліжок додатково. Тому однозначно локдаун буде - питання лише в тому, на який термін його запровадять ", - резюмував експерт.

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Як повідомляв Главред, з 13 вересня вся Україна може переміститися із "зеленої" в "жовту" зону карантину. Не виключено, що в областях, в яких фіксуються найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше. Як заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, зараз найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в трьох областях. Зокрема, це Чернівецька, Львівська та Вінницька області - тут можуть посилити карантин до "помаранчевого" або "червоного" рівня.

Раніше головний санітарний лікар України заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту". "Червоні зони" карантину з'являться в Україні не раніше листопада.

Глава Київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан заявив, що на сьогоднішній день передумов для запровадження локдауну в столиці немає.