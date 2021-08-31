Будівництво енергоблоку, енергетика і клімат: Україна і США підписали важливий меморандум

Володимир Зеленський у США / Twitter

Україна і США підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, після пілотного проекту можливе будівництво ще чотирьох енергоблоків.

"Вітаю підписання Меморандуму між ДП НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а надалі - ще 4 блоків за їх технологією. Загальна вартість проекту - до 30 млрд доларів", - зазначив Зеленський.

Крім того, як повідомив Зеленський, Україна і Сполучені Штати Америки домовилися про початок стратегічного діалогу у сфері енергетики і клімату.

Відповідну спільну заяву підписали міністри енергетики України та США.

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З українського боку заяву підписав Герман Галущенко, а з боку США підпис поставила Дженніфер Гренхолм.

Зазначимо, Володимир Зеленський і українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтона.

31 серпня Україна, Пентагон і Міноборони США повинні підписати важливу оборонну угоду.

Як розповів прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров, документ підписуватиме Міністр оборони США Ллойд Остін.

"Умови угоди поки не можуть розсекретити. Як тільки воно буде підписано - всю інформацію надасть ЗМІ", - зазначив Никифоров.

Візит Зеленського до США - програма на 31 серпня

Відвідає американське Міністерство енергетики,

Прибуде в Пентагон і Державний департамент США,

Проведе зустріч у Світовому банку,

І прибуде з візитом в NASA.

Також Володимир Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді Оленою Зеленською представить український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона в Білому домі зробили 21 липня.

Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах щодо Донбасу.

30 серпня в Офісі президента підтвердили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джозефом Байденом перенесена на 1 вересня на прохання американської сторони. Причина перенесення пов'язана із закінченням терміну ультиматуму руху Талібан в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

30 серпня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Зеленський передасть Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.