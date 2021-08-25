Студент- "археолог" і любитель шашликів: з'ясувалося, хто і як облив Порошенка зеленкою

Ілля Пустовгар / Facebook І. Пустовгара

Стали відомі нові подробиці нападу з зеленкою на колишнього президента Петра Порошенко в центрі Києва після Маршу захисників.

Як розповіли джерела в поліції, атакував політика 21-річний житель міста Козельця Чернігівської області Ілля Пустовгар, повідомляє Telegram-канал Політика країни.

Відзначається, що затриманого вилучили баночку з-під жувальних пластинок, в якій він і проніс зеленку.

"Навіщо хлопець це зробив - він не зізнається, зараз поліція намагається розібратися, чи діяв він сам по собі або все-таки за чиєюсь вказівкою. З цією метою вивчають його контакти", - йдеться в повідомленні.

Пустовгар затриманий поліцією на 72 години, йому готують підозру за ч.1 ст. 296 КК України - хуліганство. Йому загрожує покарання до 5 років обмеження волі.

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Звернемо увагу, що на сторінці Пустовгара в Facebook розміщені фотографії в спортивному костюмі, і з шашликом. Також на сторінці затриманого зазначено, що він зараз навчається в Чернігівському педуніверситеті.

/ Facebook І. Пустовгара

Крім того, на фото з його сторінки видно, що він цікавиться археологією.

/ Facebook І. Пустовгара

Атака з зеленкою на Порошенка

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в Петра Порошенка.

/ bbc.com

У Мережі з'явилося відео, як його ведуть правоохоронці.