УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Сутички, газ і крики "Ганьба": активісти прорвалися в будівлю Офісу президента через ЛГБТ-акцію

30 липня 2021, 18:18

Двох учасників заворушень на Банковій затримали.

false
Під ОП сутички з активістами / скріншот

У Києві 30 липня відбулися зіткнення між прихильниками ЛГБТ-спільноти та їх противниками. Інцидент трапився під час акції Рейвах Прайд.

Як повідомляють ЗМІ, в конфлікт втрутилася поліція, вона застосувала сльозогінний газ.

Учасники Рейвах прайду планували підійти безпосередньо до будівлі ОП, проте їх туди не пропустили. У підсумку вони проводили свою акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти біля будівлі комітетів Верховної Ради.

Пізніше стало відомо, що активісти всеж зуміли прорватися до будівлі ОП.

Вони виступають проти ЛГБТ-акції "Рейвах прайд", яку в Україні планують провести вперше.

Реклама

"Представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" після зіткнень з поліцією прорвалися в будівлю Офісу президента. Через заворушення, організатори Рейвах прайду перенесли акцію на 17:00", - йдеться в повідомленні.

Проїзд по вулиці Банкова згодом був перекритий.

Як повідомляється на сайті Національної поліції Києва, затримано дві людини. За даними правоохоронців, вони спровокували конфлікт, застосувавши сльозогінний газ.

Відзначається, що зазначені громадяни вступили в словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронців та інших учасників акції, а на зауваження вони ніяк не реагували.

false

"Під час проведення мітингу біля Офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушників, після чого їх доставили в Печерське управління поліції для встановлення особистих даних.

"Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження.

false

Правоохоронці склали на них протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення. Їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, у Києві, 30 липня, біля Офісу президента планується проведення ЛГБТ-прайду у форматі рейву. Подібний захід в Україні проходитиме вперше.

Захід називається Рейвах Прайд. Його проводять громадська организация UKRAINEPRIDE спільно з ГО Інсайт.

Як пояснили організатори, слово "рейвах" походить з їдишу і означає шум, суєту. Цією подією активісти хочуть привернути увагу до бездіяльності влади щодо ЛГБТК + спільноти та грубості і свавілля поліції щодо діячів Електронної української сцени. Йдеться про рейди на нічні клуби Closer, Otel', Keller Bar і побиття поліцією художника Міті Бугайчука.

ЛГБТ Офіс президента
Зараз ви переглядаєте новину «Сутички, газ і крики "Ганьба": активісти прорвалися в будівлю Офісу президента через ЛГБТ-акцію». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 28 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Названо сім ранкових звичок, які допомагають худнутиНазвано сім ранкових звичок, які допомагають худнути Весілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовоюВесілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовою Під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожайПід Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожай Гороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяцяГороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяця

Останні новини

20:17

Білі фартухи і темні сукні: у Мережі спалахнув скандал через шкільну форму за мотивами СРСР

19:49

Атака РФ на Україну обернеться потужним ударом: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2 Відео

19:48

"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу Відео

19:30

Путін "нацарював" на довічне ув'язнення Погляд

19:12

Привезли з Туреччини і Росії: у Миколаєві зафіксовано чотири випадки зараження штамом "Дельта" Відео

Реклама
18:57

Чаус знову зникне: експерт розкрив несподіваний сценарій у справі скандального екссудді Відео

18:28

Купувала креветки, а виявився желатин: в Затоці туристка поскаржилася на шахрайство торговців Відео

18:11

"На славу Путіна": у Києві фанат "ДНР" влаштував стрілянину з вікна квартири Відео

17:55

"Не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в Україні

17:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

17:37

Україна отримала нову партію в 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac Відео

17:28

Греція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж Відео

16:53

"Голий з пов'язкою": на Вінниччині розповіли про появу Чауса в селі Мазурівка Відео

16:28

В Україну йде небезпечний циклон "Гвідо": які регіони зачепить негода Відео

16:26

Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право" Відео

16:11

Рекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

15:48

"Ноги не тримають": Світоліна розповіла про складну перемогу в "бронзовому фіналі" Олімпіади-2020 Фото Відео

15:37

Кричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через Україну Відео

15:20

Після рішення РНБО на "Укрзалізницю" чекають масштабні кадрові чистки - ЗМІ

14:48

Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі Фото

Реклама
14:46

Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби Відео

14:41

В СБУ відповіли на звинувачення у викраденні Чауса і розповіли про його місцеперебування Відео

14:36

Комаровський назвав оптимальну температуру для кондиціонера в спеку

14:25

Помилка виконавців: експерт пояснив, чому СБУ і НАБУ зчепилися через Чауса Відео

14:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

13:55

"Гопник" з "90-х" і "людина без совісті": як Данилюк вдарив в око Милованова на день народження Відео

13:38

Молочка, м'ясо, олія і цибуля: що і на скільки подорожчає в Україні восени

12:52

Тягли землею за волосся: у Черкасах одеські байкери жорстоко побили молоду пару Відео

12:17

Приголомшлива історія з Калуша: 60-річний Роман Гулак один виховує 11 дітей, яких усиновив

12:14

У Метінвесті розповіли деталі надзвичайної події на шахтоуправлінні "Покровське"

12:13

Убивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки Відео

11:42

Як крізь землю провалилися: з'явилися подробиці загадкового зникнення родини на Вінничині Відео

11:32

Гороскоп на серпень 2021 для Овна: в яких сферах буде щастити одному з фаворитів місяця

11:23

В Одеській області по-звірячому вбили підприємця з Вінниці: тіло знайшли в річці

10:51

В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриють грози, град і шквали Відео

10:09

У Донецькій області стався вибух на шахті, до лікарні потрапили 10 осіб

09:58

Від пекельної спеки до осінньої прохолоди: синоптик спрогнозував на серпень температурні гойдалки

09:15

У Піренеях знайшли кістку британської блогерки: вона загадково зникла в горах торік Відео

08:41

Нового локдауну в Україні можна уникнути, але є умова - лікар

08:12

Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено понад 900 хворих Відео

Реклама
07:45

Пошук цапа-відбувайла: чому Зеленський вирішив змінити уряд Погляд

07:25

Плани Путіна щодо західної України і посилення тиску Москви: Ілларіонов пояснив цілі Кремля Відео

07:21

Байдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили запровадження санкцій проти Північного потоку-2 Відео

07:03

Гороскоп на серпень-2021 для всіх знаків від Влада Росса: на Діву чекає космос, а Скорпіона – випробування

06:54

Марта Костюк роздягнулася і звела з розуму Мережу звабливими формами

06:30

Пенсія Хомчака та боротьба з корупцією: чому Зеленський "трясе" силовиків Погляд

06:00

Ядерна зброя України і шантаж: Ілларіонов попередив про небезпеку заяви Арахамії Відео

05:28

Лукашенко покликав війська Росії до Білорусі: у Путіна оголосили про готовність і назвали сценарій Відео

05:02

Місячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любов Відео

04:43

Секретів немає: "кіберпартизани" злили паспортні дані силовиків і оточення Лукашенка Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти