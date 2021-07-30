Сутички, газ і крики "Ганьба": активісти прорвалися в будівлю Офісу президента через ЛГБТ-акцію

Під ОП сутички з активістами / скріншот

У Києві 30 липня відбулися зіткнення між прихильниками ЛГБТ-спільноти та їх противниками. Інцидент трапився під час акції Рейвах Прайд.

Як повідомляють ЗМІ, в конфлікт втрутилася поліція, вона застосувала сльозогінний газ.

Учасники Рейвах прайду планували підійти безпосередньо до будівлі ОП, проте їх туди не пропустили. У підсумку вони проводили свою акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти біля будівлі комітетів Верховної Ради.

Пізніше стало відомо, що активісти всеж зуміли прорватися до будівлі ОП.

Вони виступають проти ЛГБТ-акції "Рейвах прайд", яку в Україні планують провести вперше.

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"Представники праворадикальної організації "Традиція і порядок" після зіткнень з поліцією прорвалися в будівлю Офісу президента. Через заворушення, організатори Рейвах прайду перенесли акцію на 17:00", - йдеться в повідомленні.

Проїзд по вулиці Банкова згодом був перекритий.

Як повідомляється на сайті Національної поліції Києва, затримано дві людини. За даними правоохоронців, вони спровокували конфлікт, застосувавши сльозогінний газ.

Відзначається, що зазначені громадяни вступили в словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронців та інших учасників акції, а на зауваження вони ніяк не реагували.

"Під час проведення мітингу біля Офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушників, після чого їх доставили в Печерське управління поліції для встановлення особистих даних.

"Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження.

Правоохоронці склали на них протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення. Їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, у Києві, 30 липня, біля Офісу президента планується проведення ЛГБТ-прайду у форматі рейву. Подібний захід в Україні проходитиме вперше.

Захід називається Рейвах Прайд. Його проводять громадська организация UKRAINEPRIDE спільно з ГО Інсайт.

Як пояснили організатори, слово "рейвах" походить з їдишу і означає шум, суєту. Цією подією активісти хочуть привернути увагу до бездіяльності влади щодо ЛГБТК + спільноти та грубості і свавілля поліції щодо діячів Електронної української сцени. Йдеться про рейди на нічні клуби Closer, Otel', Keller Bar і побиття поліцією художника Міті Бугайчука.