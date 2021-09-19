Сутички на Марші рівності: у Києві прихильників ЛГБТ атакували, втрутилася поліція

Противники KyivPride маршу рівності-2021 спробували зупинити колону прихильників ЛГБТ.
У неділю, 19 вересня, в Києві проходить організований громадською організацією KyivPride Марш рівності-2021 за дотримання прав людини для ЛГБТ + спільноти.
Учасники заходу почали збиратися на перетині вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького заздалегідь до початку маршу, повідомляє УНІАН.
Неподалік у парку Тараса Шевченка групувалися противники маршу.
Учасники пройшли вулицею Володимирською у бік бульвару Тараса Шевченка. Вони вигукують гасло: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!".
У колоні учасників маршу перебували близько 2 тисяч осіб.
Зазначимо, що перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка поліція перекрила автобусами, щоб запобігти сутичкам між учасниками двох заходів.
Сутички через Марш рівності-2021
Опоненти вигукують на адресу один одного різні гасла. Крім того, одна людина спробувала зупинити колону прихильників ЛГБТ.
Жінка підійшла і лягла перед ними учасникам маршу, через що рух було тимчасово призупинено. На місце підійшли правоохоронці, які, в підсумку, звідти її і вивели.
Що вимагають учасники маршу
Учасники Маршу рівності вимагають від керівництва держави, зокрема:
- прийняти законопроект (№5488) щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості;
- активізувати зусилля на шляху до повного офіційного визнання в Україні в найближчій перспективі цивільних партнерств між людьми однієї документальної статі;
- визнати фактори СОГІ (сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності) можливими підставами вчинення домашнього насильства.
Протест через Марш рівності
На мітингу протесту проти ЛГБТ-маршу розгорнули довгий тематичний плакат, на якому написано: "ЛГБТ - це 0,3% від населення, але 40% серед педофілів".
"Перестаньте прислухатися до педер*стам. Боріться і відмовляйтеся від виконання наказів своїх начальників", - закликають противники ЛГБТ.
Додамо, що в центрі Києва перекрито рух транспорту на таких вулицях: Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — Терещенківська — Льва Толстого-Площа Льва Толстого.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі під час проведення ЛГБТ-ходи була затримано півсотні правопорушників - внаслідок сутичок 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.
Радикали напали на правоохоронців після закінчення акції.