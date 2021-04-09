Суд заарештував яхту Медведчука: стала відома причина

Віктор Медведчук / УНІАН

Херсонський міський суд наклав арешт на судно голови політради партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука, яке порушило порядок в'їзду до окупованого Криму та виїзду з території півострова.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя, встановлено факт незаконного заходу судна до Криму у 2017 році.

"Накладено арешт на українське судно Романс 1, екіпаж якого після окупації півострова, знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АРК і Севастополя, в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід в закриті порти Ялта і Севастополь", - повідомили в прокуратурі.

У прес-службі також уточнили, що заходи суден у закриті морські порти на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України і порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів судів.

Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду (ч.1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

На даний час за клопотаннями прокуратури автономії в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешти на 51 судно-порушник.

Як уточнює УНІАН з посиланням на джерело в правоохоронних органах, судно належить Медведчуку.

Як уточнює zn.ua, заарештована яхта зараз стоїть у Криму. По закінченню судових розглядів влада планує почати процедуру передачі яхти в Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а потім її оголосять у розшук, розповіли джерела в правоохоронних органах.

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Санкції проти Віктора Медведчука: