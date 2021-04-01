Суд обрав запобіжний захід учаснику погромів під ОПУ

Учасника акції протесту відправили під домашній арешт / Фото Reuters

Учасник акції протесту і погрому на Банковій, лідера громадського руху Гонор Сергія Філімонова суд відправив на два місяці під домашній арешт.

Такий запобіжний захід просили прокурори. Відповідне рішення ухвалив 1 квітня Печерський суд Києва, повідомляє Суспільне.

При цьому засідання у справі іншого учасника акції Олексія Бєлковського - його адвокат оголосив відвід судді.

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