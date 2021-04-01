Суд обрав запобіжний захід учаснику погромів під ОПУ

Такий запобіжний захід просили прокурори. Відповідне рішення ухвалив 1 квітня Печерський суд Києва.
Учасник акції протесту і погрому на Банковій, лідера громадського руху Гонор Сергія Філімонова суд відправив на два місяці під домашній арешт.
Такий запобіжний захід просили прокурори. Відповідне рішення ухвалив 1 квітня Печерський суд Києва, повідомляє Суспільне.
При цьому засідання у справі іншого учасника акції Олексія Бєлковського - його адвокат оголосив відвід судді.
Заворушення біля офісу президента - про що раніше писав Главред:
- Під будівлею адміністрації глави держави Володимира Зеленського в суботу, 20 березня, пройшла акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого суд засудив до 7 років позбавлення волі. Його звинувачують у викраденні і тортурах Сергія Щербича.
- Протестна акція переросла в заворушення, в ході яких прихильники Стерненка закидали будівлю офісу президента петардами і фаєрами. Також споруду облили червоною фарбою.
- Крім того, протестувальники встановили біля входу в ВП салютні установки і пустили феєрверк на честь дня народження Стерненка.
- За оцінками експертів, будівлі офісу президента завдано збитків у розмірі 2 мільйонів гривень.
Автор: Катерина Трохимчук