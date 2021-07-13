Суд наклав арешт на майно Козака

Майно Тараса Козака заарештовано / Фото: Newsone

Печерський районний суд наклав арешт на майно нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака. Соратник нардепа Віктора Медведчука, як і він сам, підозрюється в державній зраді.

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - цитує РБК-Україна інформацію, яку виданню озвучили в пресслужбі Офісу генпрокурора

Нардеп підозрюється у держзраді, також щодо нього діють санкції, запроваджені за фінансування тероризму.

Зазначимо, соратник Козак знаходиться за межами України. Журналісти програми Схеми дізналися, що він покинув територію України 24 лютого на літаку, яким користується білоруський олігарх Микола Воробей.

Йдеться про літак Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA. На момент вильоту на три канали Козака (112 Україна, NewsOne і ZIK), а також на його літак вже були накладені санкції Ради нацбезпеки та оборони. З того моменту Козак не повертався до України.

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Справа Тараса Козака - про що йшлося раніше:

Рада національної безпеки та оборони України в лютому вирішила запровадити санкції проти каналів нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - NewsOne, ZIK та 112 Україна. Обмежувальні заходи запроваджено на п'ять років. Канали Козака були заблоковані.

Нардепа називають "гаманцем" Медведчука, тому канали вважають "медведчуковськими".

Згодом були запроваджені санкції проти самого кума Путіна і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Під санкції потрапили їхні активи.

11 травня нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було оголошено про підозру за ч.1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Детальніше про справу Тараса Козака можете дізнатися у сюжеті ТСН:

Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у скоєнні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

20 травня за клопотанням слідчого СБУ, погодженого Генеральним прокурором України, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака.

Раніше слідчі СБУ оголосили його в розшук.