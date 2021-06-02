Суд наклав арешт на майно Шарія в Європі і Росії - журналіст

Суд заарештував рахунки Шарія / скріншот з відео

Печерський суд Києва наклав арешт на майно блогера Анатолія Шарія в Іспанії, Люксембурзі, Канаді та Росії.

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, арешт накладено на об'єкти нерухомості в Іспанії, банківські рахунки в РФ і країнах ЄС.

За інформацією журналіста, заарештовано:

вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;

житло за адресою Calle pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;

два банківські рахунки в іспанському Caixabank;

банківський рахунок в російському Raiffeisen Bank;

банківський рахунок в Люксембурзькому East-West United Bank S. A. в Люксембурзі.

Крім того, суд санкціонував тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які зберігаються в канадському банку Hsbc Bank Canada і представляють банківську таємницю.

"Влада України зробила крок вперед у боротьбі з російською пропагандою проти нашої країни. Шарій на російські гроші фінансує не тільки свій розкішний спосіб життя в різних країнах світу, а й організував мережу своєї агентури, яка маскується під політичний і громадський рух в Україні", - написав Бутусов в Facebook.

Анатолій Шарій - про що раніше повідомляв Главред: