Суд наклав арешт на майно Шарія в Європі і Росії - журналіст

Крім цього, суд наклав арешт на рахунок блогера.
Печерський суд Києва наклав арешт на майно блогера Анатолія Шарія в Іспанії, Люксембурзі, Канаді та Росії.
Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, арешт накладено на об'єкти нерухомості в Іспанії, банківські рахунки в РФ і країнах ЄС.
За інформацією журналіста, заарештовано:
- вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;
- житло за адресою Calle pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;
- два банківські рахунки в іспанському Caixabank;
- банківський рахунок в російському Raiffeisen Bank;
- банківський рахунок в Люксембурзькому East-West United Bank S. A. в Люксембурзі.
Крім того, суд санкціонував тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які зберігаються в канадському банку Hsbc Bank Canada і представляють банківську таємницю.
"Влада України зробила крок вперед у боротьбі з російською пропагандою проти нашої країни. Шарій на російські гроші фінансує не тільки свій розкішний спосіб життя в різних країнах світу, а й організував мережу своєї агентури, яка маскується під політичний і громадський рух в Україні", - написав Бутусов в Facebook.
Анатолій Шарій - про що раніше повідомляв Главред:
- Анатолій Шарій, підозрюваний в Україні у скоєнні державної зради, 25 лютого був оголошений в розшук.
- 16 лютого Шарію оголосили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За твердженнями слідчих, скандальний блогер, який проживає в Іспанії, діяв проти національної безпеки України в інформаційній сфері.
- Стало відомо, що Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук по лінії Інтерполу.