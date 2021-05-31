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Суд визнав Стерненка винним у викраденні людини та незаконному володінні зброєю

31 травня 2021, 16:14
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Суд розглядав апеляцію на вирок про 7-річне ув'язнення для Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Стерненко
Сергій Стерненко / УНІАН

Одеський апеляційний зняв частину обвинувачення за частиною 2 статті 187 - напад з метою заволодіння чужим майном, пов'язаний із застосуванням насильства за апеляцією на вирок про 7-річне ув'язнення для Сергія Стерненка і Руслана Демчука у справі про викрадення учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Суд виправдав активіста за статтею Кримінального кодексу про розбій. Про це під час оголошення рішення за результатами розгляду апеляційних скарг сторін захисту та обвинувачення заявила колегія суддів.

"За ст. 187 виправдали. Це ті ж 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією... Радіти ще рано. 187 стаття відпала, це добре. Але очікуємо, що скажуть за ст. 146 і 263, за якою загрожує до 7 років позбавлення волі ", - прокоментував рішення суду Стерненко в Telegram-каналі.

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Водночас суд залишив по відношенню до Стерненка вирок за статтею 146-незаконне позбавлення волі.

Суд вважає, що потерпілий правдиво упізнав Стерненка і його спільника, а аргументи захисту про некоректність впізнання не обґрунтовані.

На думку апеляції суд першої інстанції обґрунтовано визнав протокол впізнання Стерненка потерпілим допустимим доказом.

Відзначимо, що за цією статтею вже закінчився термін давності.

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Стерненка також визнали винним у справі про незаконне поводження зі зброєю.

Справа Стерненка:

  • 9 квітня Апеляційний суд в Одесі звільнив Сергія Стерненка з-під варти і відправив під цілодобовий домашній арешт.
  • В Одесі Приморський райсуд 23 лютого вирішив, що Сергій Стерненко винен у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича і в його викраденні в 2015 році.
  • Активіст засуджений до семи років і трьох місяців в'язниці, також у нього вирішили конфіскувати половину майна.
  • У Києві 20 березня прихильники Стерненка вимагали справедливості по відношенню до нього і влаштували заворушення біля офісу президента - розбили вікна, закидали будівлю фаєрами і зробили написи на фасаді.
  • За попередніми підрахунками, для відновлення зовнішнього вигляду будівлі було необхідно близько 2 млн гривень.
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