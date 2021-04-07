Суд залишив екснардепа Семенченка в СІЗО до кінця травня

Семенченко перебуватиме в СІЗО до 24 травня. За словами екснардепа, він не здивований такому рішенню суду.
Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисту екснардепа Семена Семенченка, заарештованого у справі про створення приватної військової компанії, та залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін.
Семенченко перебуватиме в СІЗО до 24 травня. За словами екснардепа, він не здивований такому рішенню суду, повідомляє Страна.
"Через два тижні, якщо мене залишать під вартою, я оприлюднюю дані щодо створення військового формування, у формуванні якого мене звинувачують. Люди, які можуть мислити, розуміють, що без схвалення СБУ таке формування створити неможливо", - заявив Семенченко.
Справа Семенченка - про що йшлося раніше:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення до України з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
Автор: Адріана Бубновська