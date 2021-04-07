Суд залишив екснардепа Семенченка в СІЗО до кінця травня / facebook.com

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисту екснардепа Семена Семенченка, заарештованого у справі про створення приватної військової компанії, та залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін.

Семенченко перебуватиме в СІЗО до 24 травня. За словами екснардепа, він не здивований такому рішенню суду, повідомляє Страна.

"Через два тижні, якщо мене залишать під вартою, я оприлюднюю дані щодо створення військового формування, у формуванні якого мене звинувачують. Люди, які можуть мислити, розуміють, що без схвалення СБУ таке формування створити неможливо", - заявив Семенченко.

Справа Семенченка - про що йшлося раніше: