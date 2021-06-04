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Втопив в ямі, коли не встало: суд відмовився садити вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно

4 червня 2021, 13:02
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Також залишилися в силі і суми компенсації, які повинен виплатити Тарасов.

Суд відмовився саджати вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно
Суд відмовився саджати вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно / УНІАН

Одеський апеляційний суд не став посилювати покарання за вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яку Микола Тарасов намагався зґвалтувати, а потім втопив у нечистотах.

Сторона обвинувачення просила замінити вирок Тарасова на довічне ув'язнення - але суд залишив у силі рішення посадити того на 15 років, пише 04868.com.ua.

Раніше суд мотивував своє рішення дати Тарасову 15 років в'язниці європейською практикою: в ЄС вважається, що зловмисник повинен не просто понести покарання, але ще і мати можливість виправитися.

Також залишилися в силі і суми компенсації, які повинен виплатити Тарасов:

  • 800 тисяч гривень - батькам убитої дівчинки,
  • 110 тисяч гривень - за судові витрати до бюджету,
  • 36 тисяч гривень - за похорон.

Засідання суду пройшло в закритому режимі.

Вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: що сталося

  • Нагадаємо, в Іванівці на Одещині 13 червня 2020 року Дар'я Лук'яненко пішла на заняття в танцювальний гурток і не повернулася.
  • 19 червня знайшли тіло зниклої 11-річної школярки у вигрібній ямі будинку по сусідству. 22-річний Микола Тарасов зізнався у вбивстві, і детально розповів, як розправився над дитиною: коли він притягнув дівчинку в будинок, то спробував її згвалтувати. Даша почала вириватися і кричати, він став її душити і порізав гострим предметом.
  • Як свідчили потім правоохоронці, через "емоційне перезбудження" у Тарасова не настала ерекція. Розсердившись через "свою нездатність", а також усвідомлюючи, що про його злочин стане відомо, якщо він відпустить Дашу, Тарасов вирішив вбити дитину.
довічне ув'язнення новини Одеси Дар'я Лук'яненко вбивство
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