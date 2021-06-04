Втопив в ямі, коли не встало: суд відмовився садити вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно

Суд відмовився саджати вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно / УНІАН

Одеський апеляційний суд не став посилювати покарання за вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яку Микола Тарасов намагався зґвалтувати, а потім втопив у нечистотах.

Сторона обвинувачення просила замінити вирок Тарасова на довічне ув'язнення - але суд залишив у силі рішення посадити того на 15 років, пише 04868.com.ua.

Раніше суд мотивував своє рішення дати Тарасову 15 років в'язниці європейською практикою: в ЄС вважається, що зловмисник повинен не просто понести покарання, але ще і мати можливість виправитися.

Також залишилися в силі і суми компенсації, які повинен виплатити Тарасов:

800 тисяч гривень - батькам убитої дівчинки,

110 тисяч гривень - за судові витрати до бюджету,

36 тисяч гривень - за похорон.

Засідання суду пройшло в закритому режимі.

Вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: що сталося