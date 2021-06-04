Втопив в ямі, коли не встало: суд відмовився садити вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно

Також залишилися в силі і суми компенсації, які повинен виплатити Тарасов.
Одеський апеляційний суд не став посилювати покарання за вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яку Микола Тарасов намагався зґвалтувати, а потім втопив у нечистотах.
Сторона обвинувачення просила замінити вирок Тарасова на довічне ув'язнення - але суд залишив у силі рішення посадити того на 15 років, пише 04868.com.ua.
Раніше суд мотивував своє рішення дати Тарасову 15 років в'язниці європейською практикою: в ЄС вважається, що зловмисник повинен не просто понести покарання, але ще і мати можливість виправитися.
Також залишилися в силі і суми компенсації, які повинен виплатити Тарасов:
- 800 тисяч гривень - батькам убитої дівчинки,
- 110 тисяч гривень - за судові витрати до бюджету,
- 36 тисяч гривень - за похорон.
Засідання суду пройшло в закритому режимі.
Вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: що сталося
- Нагадаємо, в Іванівці на Одещині 13 червня 2020 року Дар'я Лук'яненко пішла на заняття в танцювальний гурток і не повернулася.
- 19 червня знайшли тіло зниклої 11-річної школярки у вигрібній ямі будинку по сусідству. 22-річний Микола Тарасов зізнався у вбивстві, і детально розповів, як розправився над дитиною: коли він притягнув дівчинку в будинок, то спробував її згвалтувати. Даша почала вириватися і кричати, він став її душити і порізав гострим предметом.
- Як свідчили потім правоохоронці, через "емоційне перезбудження" у Тарасова не настала ерекція. Розсердившись через "свою нездатність", а також усвідомлюючи, що про його злочин стане відомо, якщо він відпустить Дашу, Тарасов вирішив вбити дитину.
Автор: Діана Бєловодська