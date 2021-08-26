На Дніпропетровщині російську мову позбавили статусу регіональної

Російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині / УНІАН

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради, яка надавала російській мові статусу регіональної. Зокрема, йдеться про рішення облради від 2012 року.

Суд виходив з того, що оскаржуване рішення місцевої облради було прийнято з метою реалізації на території області вимог закону "Про засади державної мовної політики" 2012 року, який, своєю чергою, у 2018 році був визнаний неконституційним і втратив чинність.

Крім того, рішення облради суперечить прийнятому у 2019-му році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", і облрада не вжила заходів щодо приведення свого рішення у відповідність із законом. Рішення суду набуде чинності, якщо не буде оскаржено в апеляції. З повним текстом документа можна ознайомитися тут.

Раніше через суди російську мову позбавили регіонального статусу і в інших регіонах України. У квітні це сталося в Запорізькій область, до цього – у Харкові, а ще раніше – в Миколаївській області.

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Статус "регіональної мови" в Україні

У 2012 році в Україні набрав чинності закон "Про засади державної мовної політики", який закріплював за областями право наділяти мови статусом регіональних. Російська мова тоді отримала статус регіональної в 13 з 27 областей України. За прізвищами авторів закону він відомий як "закон Колесніченка — Ківалова".

Після того, як КСУ 28 лютого 2018 року визнав цей закон неконституційним, термін "регіональні мови" в Україні не використовується. Втім, досі залишаються в силі рішення про "регіональні мови" Луганської обласної ради і в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, у квітні тодішній прессекретар президента Юлія Мендель зробила гучну заяву про "українську" російську мову. На її думку, деякі українці розпалюють ненависть через це питання. Вона підкреслила, що не всі громадяни України почали розмовляти українською після прийняття мовного закону у 2019 році.