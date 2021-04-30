Суд відпустив підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета під домашній арешт

Андрій Антоненко / УНІАН

Шевченківський райсуд Києва відпустив під домашній арешт Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко (політсила Петра Порошенка європейська солідарність) Антоненка (музичний псевдонім - Ріффмастер) звільнили під цілодобовий домашній арешт.

"На поруки подавали депутати - Михайло Бондар (європейська солідарність) і (увага!) Ігоря Герасименка від "Слуги народу"! Депутати від ЄС вже неодноразово подавали відповідні клопотання, а ось Слуга з'явився тут вперше - і відразу результат", - написав Гончаренко.

Андрій Антоненко (в центрі) в залі суду / t.me/oleksiihoncharenko

Як повідомив фігурант сам чоловік, він не знав про своє швидке звільнення, тому напередодні відчував тривогу. При цьому він подякував прихильникам за підтримку і заявив про плани записати новий музичний хіт або кілька хітів. "Всі знають, що у мене діти грають. У мене вдома є повноцінний бас-гітарист і повноцінна барабанщиця. Тому, думаю, ми втрьох, Риф-Фемілі, зробимо пару хітів", - сказав Антоненко в коментарі каналу Pavlovsky News.

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Вбивство Павла Шеремета: