Суд відпустив підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета під домашній арешт

Андрій Антоненко (музичний псевдонім - Ріффмастер) відпущений 30 квітня нинішнього року Печерським районним судом міста Києва під домашній арешт.
Шевченківський райсуд Києва відпустив під домашній арешт Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко (політсила Петра Порошенка європейська солідарність) Антоненка (музичний псевдонім - Ріффмастер) звільнили під цілодобовий домашній арешт.
"На поруки подавали депутати - Михайло Бондар (європейська солідарність) і (увага!) Ігоря Герасименка від "Слуги народу"! Депутати від ЄС вже неодноразово подавали відповідні клопотання, а ось Слуга з'явився тут вперше - і відразу результат", - написав Гончаренко.
Як повідомив фігурант сам чоловік, він не знав про своє швидке звільнення, тому напередодні відчував тривогу. При цьому він подякував прихильникам за підтримку і заявив про плани записати новий музичний хіт або кілька хітів. "Всі знають, що у мене діти грають. У мене вдома є повноцінний бас-гітарист і повноцінна барабанщиця. Тому, думаю, ми втрьох, Риф-Фемілі, зробимо пару хітів", - сказав Антоненко в коментарі каналу Pavlovsky News.
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Вбивство Павла Шеремета:
- Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську, був головредом білоруської ділової газети і зарекомендував себе як противник режиму Олександра Лукашенка
- У 1997 році в Білорусі його звинуватили, зокрема, в незаконній журналістській діяльності та отриманні грошей від іноземних служб, і засудили до двох років позбавлення волі умовно і до одного року випробувального терміну. Шеремет перебував за ґратами кілька місяців, а потім його відправили до Росії.
- Пізніше журналіст переїхав в Україну. Шеремет убитий в Києві 20 липня 2016 року: автомобіль, в якому він їхав, підірвали саморобним вибуховим пристроєм.
- 12 грудня 2019 року поліцейські затримали трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета - військову медсестру Яну Дугарь, волонтера / медика Юлію Кузьменко, ветерана АТО та рок-музиканта Андрія Антоненка (Ріффмастер). Головним мотивом підозрюваних слідство вважає спробу вбивством Шеремета дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
- 11 серпня 2020 року після 8 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт.