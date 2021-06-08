Суд ухвалив остаточне рішення щодо ліквідації УПЦ КП

Суд прийняв рішення по ПЦУ / РБК-Україна

Верховний суд відмовився визнати незаконним рішення Помісного Собору УПЦ КП щодо її ліквідації, повідомив речник Православної церкви України Євстратій Зоря в Facebook.

"Верховний суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені в будь – якому світському суді, адже це було б порушенням норми про поділ Церкви і держави і неприпустимість втручання держави у внутрішні церковні справи", - написав він.

Таким чином, за словами Євстратія Зорі, суд остаточно поставив крапку в численних спробах Філарета оскаржити рішення Собору УПЦ Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року в Малій Софії. На цьому соборі було схвалене рішення про ліквідацію церкви та входження її парафій до ПЦУ.

Як раніше повідомлялося, Філарет висловив думку, що Україна зобов'язана відмовитися від Томосу про автокефалію ПЦУ, який у 2019 році зробив українську церкву незалежною від Московського патріархату.

Нагадаємо, Філарет заявив, що "епідемія-це покарання Боже за гріхи людей" та причиною вірусу є одностатеві шлюби. Патріарх підкреслив, що "Бог спалив Содом і Гоморру".