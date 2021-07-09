Суд продовжив Медведчуку домашній арешт

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.
Суд залишив народного депутата від партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Запобіжний захід продовжили ще на два місяці.
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк, передає УНІАН.
"Клопотання прокурора... задовольнити. Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - зачитав він фрагмент з тексту постанови.
Запобіжний захід продовжили до 11 вересня.
Сам глава політради ОПЗЖ пізніше заявив, що рішення суду є незаконним. Мовляв, клопотання про продовження запобіжного заходу має подаватися прокуратурою за 10 днів до його закінчення. Тобто не пізніше 29 червня. Однак, стверджує Медведчук, звинувачення запізнилося з термінами, тому його адвокати домагалися звільнення, посилаючись на судову практику.
Медведчук заявив, що сьогодні він був готовий до будь-якого рішення, хоча продовження слідчих дій до 11 вересня вважає абсурдним.
Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:
- 13 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку в справі про держзраду.
- Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Наступного дня на нардепа від фракції ОПЗЖ наділи браслет.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України та причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука та його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.