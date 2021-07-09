Суд продовжив Медведчуку домашній арешт

Віктору Медведчуку продовжили запобіжний захід / Фото УНІАН

Суд залишив народного депутата від партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Запобіжний захід продовжили ще на два місяці.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк, передає УНІАН.

"Клопотання прокурора... задовольнити. Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - зачитав він фрагмент з тексту постанови.

Запобіжний захід продовжили до 11 вересня.

Сам глава політради ОПЗЖ пізніше заявив, що рішення суду є незаконним. Мовляв, клопотання про продовження запобіжного заходу має подаватися прокуратурою за 10 днів до його закінчення. Тобто не пізніше 29 червня. Однак, стверджує Медведчук, звинувачення запізнилося з термінами, тому його адвокати домагалися звільнення, посилаючись на судову практику.

Медведчук заявив, що сьогодні він був готовий до будь-якого рішення, хоча продовження слідчих дій до 11 вересня вважає абсурдним.

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