Суду зірвало дах: сильний вітер у Первомайську зніс частину покрівлі будівлі та розніс документи

Місцеві жителі вважають, що на горищі зберігалися архіви / Facebook Василь Чемоданов

У Первомайську Миколаївської області негода супроводжувалася шквальним вітром, який зніс частину даху будівлі. Околицями вулиць розліталися документи. На місце події прибули представники місцеві влади, дощ затопив приміщення. У соціальних мережах вважають, що на горищі будівлі суду зберігалися архіви.

Відео події було опубліковано Василем Чемодановим у Facebook. На кадрах помітно, як після зливи сильний вітер зірвав частину покрівлі будівлі суду, а документи розлітаються вулицею.

Представники місцевої влади прибули на місце події – в будівлі інстанції калюжі через сильний дощ.

У Мережі люди з гумором поставилися до інциденту з судом. Вони жартують про нещодавній ремонт в будівлі, дорікають за зберігання документів на горищі, і жартома вважають, що відтепер комусь вдалося піти від покарання. До того ж суду нагадують про практику щодо перенесення документів у цифровий формат і шкодують, що розлетілися не гроші.

Нагадаємо, у вівторок, 3 серпня, у більшості регіонів України очікуються дощі та грози. Синоптики прогнозують місцями град та шквали. На заході країни може похолодати до +19 +20 градусів, тоді як у східних і південних областях, як і раніше, буде спека.