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Суддя Чаус зробив заяву щодо свого викрадення і оголосив про публікацію "компромату"

19 травня 2021, 11:14

Микола Чаус заявив, що незабаром він буде в Україні з адвокатами.

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Чаус має намір дати свідчення НАБУ і ДБР / УНІАН

Суддя Микола Чаус записав і виклав нове відео, в якому заявив про те, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами відповісти на питання українського суспільства, НАБУ і ДБР щодо ситуації з викраденням. При цьому, за його словами, з міркувань безпеки він вирішив передати матеріали для подальшої публікації на осіб, яких суддя пов'язує з викраденням.

На відео, опублікованому в своєму Telegram-каналі, він розповів про те, що вже незабаром він має намір приїхати в Україну, щоб пояснити всі подробиці ситуації з викраденням українцям і правоохоронним органам.

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, які так цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - сказав Чаус.

Також, як стверджує суддя, з міркувань безпеки він вирішив передати матеріали на осіб, яких пов'язує зі своїм викраденням, для подальшої публікації.читайте такожСкандальний суддя Чаус записав звернення і анонсував гучні викриття

"Я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалу підтверджую. Прошу правоохоронні органи України поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу", - підкреслив Микола Чаус.

Справа судді Чауса

  • Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів США в серпні 2016 році. Згідно з версією слідства, неправомірну вигоду суддя закопав в городі в банках. Арешт Чауса не відбувся, тому що Верховна Рада не змогла оперативно розглянути це питання.
  • У листопаді 2016 року Чаус був оголошений в міжнародний розшук, після чого він перетнув державний кордон Молдови, де здався місцевій владі.
  • У квітні 2021 року глава МВС Молдови Павло Войку заявив про викрадення судді Чауса. Міністр сказав, що Чауса вивезли іноземці, які в'їхали в країну з України.
  • Один з підозрюваних у викраденні Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

Микола Чаус новини України
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