Суддя Чаус зробив заяву щодо свого викрадення і оголосив про публікацію "компромату"

Микола Чаус заявив, що незабаром він буде в Україні з адвокатами.
Суддя Микола Чаус записав і виклав нове відео, в якому заявив про те, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами відповісти на питання українського суспільства, НАБУ і ДБР щодо ситуації з викраденням. При цьому, за його словами, з міркувань безпеки він вирішив передати матеріали для подальшої публікації на осіб, яких суддя пов'язує з викраденням.
На відео, опублікованому в своєму Telegram-каналі, він розповів про те, що вже незабаром він має намір приїхати в Україну, щоб пояснити всі подробиці ситуації з викраденням українцям і правоохоронним органам.
"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, які так цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - сказав Чаус.
Також, як стверджує суддя, з міркувань безпеки він вирішив передати матеріали на осіб, яких пов'язує зі своїм викраденням, для подальшої публікації.читайте такожСкандальний суддя Чаус записав звернення і анонсував гучні викриття
"Я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалу підтверджую. Прошу правоохоронні органи України поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу", - підкреслив Микола Чаус.
Справа судді Чауса
- Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів США в серпні 2016 році. Згідно з версією слідства, неправомірну вигоду суддя закопав в городі в банках. Арешт Чауса не відбувся, тому що Верховна Рада не змогла оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року Чаус був оголошений в міжнародний розшук, після чого він перетнув державний кордон Молдови, де здався місцевій владі.
- У квітні 2021 року глава МВС Молдови Павло Войку заявив про викрадення судді Чауса. Міністр сказав, що Чауса вивезли іноземці, які в'їхали в країну з України.
- Один з підозрюваних у викраденні Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.