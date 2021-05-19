Суддя Чаус зробив заяву щодо свого викрадення і оголосив про публікацію "компромату"

Чаус має намір дати свідчення НАБУ і ДБР / УНІАН

Суддя Микола Чаус записав і виклав нове відео, в якому заявив про те, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами відповісти на питання українського суспільства, НАБУ і ДБР щодо ситуації з викраденням. При цьому, за його словами, з міркувань безпеки він вирішив передати матеріали для подальшої публікації на осіб, яких суддя пов'язує з викраденням.

На відео, опублікованому в своєму Telegram-каналі, він розповів про те, що вже незабаром він має намір приїхати в Україну, щоб пояснити всі подробиці ситуації з викраденням українцям і правоохоронним органам.

"Найближчим часом я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання, які так цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР", - сказав Чаус.

Також, як стверджує суддя, з міркувань безпеки він вирішив передати матеріали на осіб, яких пов'язує зі своїм викраденням, для подальшої публікації.читайте такожСкандальний суддя Чаус записав звернення і анонсував гучні викриття

"Я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого опублікування. Справжність і автентичність матеріалу підтверджую. Прошу правоохоронні органи України поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу", - підкреслив Микола Чаус.

Справа судді Чауса