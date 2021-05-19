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Стало відомо, скільки нардепи витрачають на їжу щомісяця

19 травня 2021, 21:06
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Депутати витрачають круглі суми, щоб прогодувати свої сім'ї.

Рада
Депутати розповіли, як харчуються і скільки витрачають / УНІАН

Народні депутати України розповіли, скільки грошей вони витрачають на продукти харчування в місяць.

Як виявилося нардепи в місяць на продукти харчування витрачають від 6 до 20 тисяч гривень - більше однієї мінімальної зарплати. Також народні обранці збалансовано харчуються в їдальні Верховної Ради. Але крім того, вони витрачають круглі суми, щоб прогодувати свої сім'ї.

Так, депутат від фракції Слуга народу Данило Гетманцев, заявив що багато грошей витрачає на дитяче харчування.

"У мене маленькі діти, тому багато витрачаю. Ми намагаємося купувати краще дитяче харчування, тому витрачаю десь під 20 тисяч на сьогодні", - повідомив Гетьманцев, пише Страна.

А ось його колега по фракції Юрій Камельчук дуже докладно розповів про свої витрати.

"У мене бюджет в плані продуктів розділяється на кілька сфер. Перше - це харчування вдома і це щотижневі закупівлі в супермаркеті. Друге - це харчування в кафе, якщо не встигаю додому, іноді в Раді, іноді там, де зустрічі. Третє - це харчування під час робочих поїздок, де тебе пригощають або ти сам купуєш в кафе. Четверте - це коли потрапляєш нарешті додому і мама смачно годує. Якщо брати особисті витрати в супермаркеті - це орієнтовано 1500 в тиждень. Якщо говорити про кафе, то тут по-різному, в кафе ти можеш і на 100 грн вписатися, а якщо ти приходиш і там велика компанія, то іноді буває більше", — розповів Камельчук.

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Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що покупками займаються його помічники.

"Я вам чесно скажу, що останнім часом закупівлею продуктів займаються мої помічники, тому що мені складно заходити в магазини, так як це вже трохи інша історія. В середньому, у них йде приблизно 12 тисяч гривень", - зазначив він.

Ірина Верещук, депутат фракції Слуга народу, повідомила, що витрачає на продукти до 10 тисяч гривень на місяць.

"Думаю, сім тисяч гривень. У нас чотири члени сім'ї. Вони всі дорослі, з них троє чоловіків. І як ви розумієте, всі їдять", - заявила Ірина Верещук.

Нардеп від монобільшості Микола Тищенко, повідомив, що йому вистачає зарплати народного депутата.

"Я більше на дієтичних продуктах, дитина їсть молочку. Бабуся займається нашим столом, скажімо так. Пам'ятайте, коли я займався ресторанним бізнесом, продукти закуповував закупник. Але можу сказати, що ціни в закладі громадського харчування 135 грн на людину: перше, друге і компот",— вважає Тищенко.

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Ахтем Чийгоз, депутат партії ЄС, розповів, що раз на тиждень буває в супермаркеті.

"Я раз на тиждень буваю в супермаркеті, десь, напевно, від 3 до 5 тисяч гривень за раз, але про це більше знає дружина", — зазначив Чийгоз.

Ціни на продукти - про що раніше повідомляв Главред:

народні депутати ціни на продукти
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