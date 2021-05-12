Дружина Лещенка постала на фото в образі садо-мазо-провідниці у вагоні

На зображенні Топольська постає в сценічному костюмі, який був на ній на скандально відомій вечірці "Хоровод" в московському клубі Mutabor.
Діджей Анастасія Топольска, нинішня дружина колишнього народного депутата, а нині - члена наглядової ради держкомпанії Укрзалізниця Сергія Лещенка (і колишня дружина легендарного українського музиканта Анатолія Тапольського), познущалася зі своїми ненависниками в Мережі після скандалу, який розгорівся через її виступи в Москві. На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала фотоколаж з собою в образі провідниці (в наряді для заняття BDSM) пасажирського поїзда "Укрзалізниці".
На зображенні Топольська постає в сценічному костюмі, який був на ній на вечірці "Хоровод" в московському клубі Mutabor. При цьому на шкіряних трусах був домальований логотип УЗ, а в руках вона тримає чотири склянки з чаєм в класичних поїзних підстаканниках.
"Друзі, чайку (кому −небудь - Главред)?"−- підписала колаж Анастасія.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те:
- Анастасія Топольська нещодавно дала концерт в московському клубі Mutabor. Виконавиця не називала мету своєї поїздки в Росію.
- Топольська вже не раз давала концерти в РФ після того, як російська сторона пішла на агресію проти України. Колишній глава Служби безпеки України Валентина Наливайченко говорив, що вона виступала в захопленому Криму.
- Сам Лещенко заявив, що його дружина дала концерт в Російській Федерації, зокрема, для підтримки представників ЛГБТ-спільноти (лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери).