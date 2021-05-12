Дружина Лещенка постала на фото в образі садо-мазо-провідниці у вагоні

Анастасія Топольська та Сергій Лещенко / УНІАН

Діджей Анастасія Топольска, нинішня дружина колишнього народного депутата, а нині - члена наглядової ради держкомпанії Укрзалізниця Сергія Лещенка (і колишня дружина легендарного українського музиканта Анатолія Тапольського), познущалася зі своїми ненависниками в Мережі після скандалу, який розгорівся через її виступи в Москві. На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала фотоколаж з собою в образі провідниці (в наряді для заняття BDSM) пасажирського поїзда "Укрзалізниці".

На зображенні Топольська постає в сценічному костюмі, який був на ній на вечірці "Хоровод" в московському клубі Mutabor. При цьому на шкіряних трусах був домальований логотип УЗ, а в руках вона тримає чотири склянки з чаєм в класичних поїзних підстаканниках.

"Друзі, чайку (кому −небудь - Главред)?"−- підписала колаж Анастасія.

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