Чи існує "куленепробивний" імунітет до коронавірусу і як його отримати - відповідь лікаря

Якщо вакцинуватися після хвороби , то в організмі будуть додаткові антитіла / Reuters

Люди, які перехворіли на коронавірус, а пізніше вакцинувалися, матимуть сильніший імунітет проти COVID-19, ніж ті, які не заразилися.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ імені П.Шупика Тетяна Бондаренко зазначила, що стверджувати, що існує "куленепробивний" імунітет у тих, хто перехворів на коронавірус, а потім прищепився, вона не може.

"Але можна говорити про середньостатистичні захисні властивості. Я допускаю, що такі люди можуть мати кращий імунний захист", - сказала Бондаренко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Я думаю, що люди, які перехворіли на дикий вірус, а не вакцинний штам, мають якісь антитіла. Скільки вони зберігаються і який їхній захисний титр, ми не знаємо. Чи захищають антитіла, які залишилися після хвороби, через рік або два – ми не знаємо. Такої інформації у нас немає. Необхідно більше часу для спеціальних досліджень", - зазначила медик.

При цьому, за її словами, відомо, що антитіла з часом виводяться. Тому люди, які перехворіли на коронавірус, все одно прищеплюються.

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"Коли людина прищеплюється, вона отримує додаткові антитіла", – підкреслила лікарка.

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Зазначимо, раніше авторитетне видання Science опублікувало статтю, в якій говорилося про синергетичний ефект посилення імунітету людини, яка перехворіла на коронавірус, а потім зробила щеплення від COVID-19. Автори заявили, що "гібридний" імунітет є сильнішим, ніж імунітет, отриманий лише в результаті хвороби або тільки після щеплення.

Як повідомляв Главред, люди, які перехворіли на коронавірус, набагато краще захищені від COVID-19, ніж ті, які вакцинувалися, заявив лікар-імунолог Андрій Волянський. За його словами, вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає лише деяку частину людей.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу не запроваджуватимуть.

В американському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) зробили нову заяву з приводу вакцинації для захисту від коронавірусу. За словами директора CDC Рошель Валенскі, люди, щеплені від COVID-19, в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження коронавірусом.