Упродовж доби ховався у трубі: у Києві знайшли підозрюваного у зґвалтуванні дитини

Можливого злочинця Євгена Замятіна знайшли / kyiv.npu.gov.ua

У Києві знайшли чоловіка, який підозрюється в згвалтуванні дитини і 6 липня втік з-під варти.

Виявилося, що 35-річний Євген Замятін упродовж доби ховався в димоході від поліції, яка його розшукувала. Правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного і затримати, передає Київ Оперативний.

"Після втечі Замятін добу просидів у трубі будинку, а вночі намагався вилізти по даху, де і був затриманий правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що прозшукується чоловік 1986 року народження, який втік від копів 6 липня. Він проходить підозрюваним у справі про вчинення тяжкого злочину. Справу кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. У частині цієї статті визначається покарання за зґвалтування малолітнього (до 14 років). За скоєння даного злочину загрожує від 8 до 15 років в'язниці.