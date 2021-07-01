"Суверенітет тане": Лукашенко повторив мантру Путіна про несамостійність України

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Reuters

Олександр Лукашенко вважає, що в Україні державний суверенітет нібито "тане".

Як підкреслив він на форум регіонів Росії та Білорусі, український і білоруський народи повинні завжди бути разом.

"Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітет і незалежності Білорусь ... це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося", - заявив він.

Водночас Лукашенко зазначив, український народ залишається братнім.

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - додав Лукашенко.

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Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна, які він зробив напередодні на "прямій лінії".

Глава держави прокоментував висловлювання лідера РФ про нього самого, а також про українсько-російські відносини.

Зокрема, президент оцінив висловлювання господаря Кремля про те, що Україною нібито керують із зовні, а також про перспективи членства в НАТО.