Весілля на Тернопільщині закінчилося трагедією: гість помер під час танцю

Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка.
Трагічний випадок стався у неділю, 12 вересня, близько 23:00 в селі Підзамочок Бучацького району, куди виїжджала районна бригада "швидкої". Там прямо під час розваг на весіллі помер чоловік.
Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільської області, 51-річний чоловік танцював на весіллі, йому раптово стало погано, він впав. Гості не виявили у нього ознак життя і відразу викликали "швидку".
Медики, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, що настала до прибуття бригади.
Інциденти на весіллі – про що раніше повідомляв Главред:
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Автор: Денис Пономаренко