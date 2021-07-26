Скрутила шию: у Чернігові масажистка випадково вбила свою клієнтку

Пацієнтка померла в лікарні / pixabay.com

Жахливий випадок стався в Чернігові. Там під час сеансу масажу була випадково вбита пацієнтка. Масажистка скрутила своїй клієнтці шию.

Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, на даний момент лікарю повідомлено про підозру у вбивстві з необережності, інкриміновану ч.1 ст. 119 КК України.

"В ході досудового слідства проведено ряд судових експертиз, згідно з висновками яких вищевказані тілесні ушкодження, заподіяні підозрюваним, мають причинно-наслідковий зв'язок з настанням смерті потерпілої в неврологічному відділенні однієї з лікарень Чернігова", - зазначено в повідомленні.

Підозрювана робила масаж за місцем свого проживання. Під час процедури, вона різко повернула шийний відділ хребта потерпілої, чим спровокувала тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі.

Медики намагалися врятувати жертву, проте вона померла.

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Нагадаємо, суд виправдав лікаря після того, як у стоматології Маріуполя під час лікування зубів раптово померла дитина.

Трагедія сталася ще в 2017 році, коли батьки привели маленького хлопчика на лікування зубів під седацією, але дитині раптом стало погано під час процедури – малолітній пацієнт помер.

Правоохоронці запідозрили 52-річну жінку-анестезіолога в неналежному виконанні професійних обов'язків, і вже незабаром вона постала перед судом.

Експерти констатували у померлого асфіксію - марлевий тампон перекрив доступ кисню в організм дитини. Хлопчика лікували під загальним наркозом, тому відреагувати пацієнт не зміг.

Медику загрожувало до 5 років позбавлення волі.