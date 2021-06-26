Люта буря та ураганний вітер: жителі Рівного пережили справжній погодний апокаліпсис

Вітер поавалив дерева у Рівному / соцмережі

Буря й ураганний вітер у Львові 25 червня наробили чимало біди, а після негода продовжила рух далі Україною, накривши Рівне, де шквали валили дерева, пошкодили транспорт, а зливи затопили вулиці.

Жителі Рівного знімали наслідки розгулу стихії на відео, кадри опублікували місцеві пабліки. На них можна побачити, що ситуація в місті нагадувала "погодний апокаліпсис" - залиті дороги і площі, побиті деревами, що впали, і гілками машини, повалені білборди та інші конструкції.

У ДСНС Рівненської області закликали містян не залишати будинки до того часу, поки негода не стихне.

Унаслідок негоди в Рівному травми отримали дві людини (1 від удару блискавки і 1 унаслідок падіння шиферу), яких госпіталізували до лікарні. Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівля їдальні ліцею, школи в селі Посягва та покрівля Клесівської селищної ради.

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Наслідки негоди в Україні

Після ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

За останню добу підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснено 1886 виїздів для ліквідації наслідків подій.

У Рівному вітер повалив дерева / ДСНС

Станом на 7:00 26 червня, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях: Рівненська — 340, Львівська — 209, Житомирська — 101, Хмельницька — 78, Київська — 28, Закарпатська — 22, Чернігівська — 19, Тернопільська — 8 та Чернівецька — 6. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, повідомили в ДСНС.

Відзначимо, тепер на подібну погоду чекають у Києві - в столиці очікується гроза, місцями град та шквали вітру 15-20 м/с.

Погода в Україні - про що йшлося раніше: