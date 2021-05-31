Син порізав ножем сплячих батьків у Тернопільській області, вони в дуже важкому стані / УНІАН

Трагічний випадок стався у Тернопільській області - там в селі Білокриниця Кременецького району 22-річний син спробував вбити батька і матір. Він увірвався у кімнату до сплячих батька та матері посеред ночі і порізав їх ножем. Унаслідок нападу чоловіка та жінку у важкому стані терміново госпіталізували.

Згідно з даними місцевих правоохоронців, трагедія сталася 29 травня о 2:00 ночі. До спальні 53-річного батька і 50-річної матері увірвався їх 22-річний син з ножем і почав завдавати їм удари. Їх стан оцінюється, як дуже важкий.

Правоохоронці затримали нападника та вилучили два ножі, якими він поранив батьків.

Чоловікові інкримінують ч.3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на вбивство двох осіб. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET очільник Кременецької поліції Сергій Крета, підозрюваного направили на психіатричну експертизу, оскільки раніше у нього траплялися прояви психічних розладів, які, однак, не супроводжувалися агресією. Експертиза має встановити, чи вживав підозрюваний алкоголь або наркотики в момент замаху, або переконатися в тому, що причиною такої його поведінки стало психічне захворювання. Після цього стане відомо, який запобіжний захід йому обиратимуть.

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