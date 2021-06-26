Син по-звірячому вбив матір і побив молотком її співмешканця в Дніпропетровській області / dp.npu.gov.ua

Трагедія сталася у Павлограді Дніпропетровської області - там 58-річну жінку забив на смерть син. Коли поліцейські приїхали до квартири, то побачили на трупі жінки численні пошкодження.

36-річний син померлої розповів, що його мати повернулася додому від співмешканця побитою і лягла спати, а незабаром померла, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Коли поліцейські відпрацьовували виклик, медики передали їм, що до лікарні поступив 61-річний чоловік з травмами. Виявилося, що події пов'язані між собою.

Правоохоронці з'ясували, що порушник побив свою матір та її співмешканця. Щоб заплутати слідство, він називав різні версії події. Копи вилучили і знаряддя злочину - молоток.

Поліціянти також уточнили, що син з матір'ю постійно конфліктував. Наголошується, що чоловік раніше вже був судимий, у тому числі і за умисне вбивство.

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Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в порушенні 1-ої та 2-ої частини статті 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

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